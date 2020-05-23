بلاش الرنجة والفسيخ.. 3 بدائل صحية لأصحاب الأمراض المزمنة

مع حلول عيد الفطر المبارك، يقبل كثيرون منا على تناول الفسيخ والرنجة والبصل، ويعد تناول هذه الأطعمة لأصحاب الأمراض المزمنة أمرا خطيرا، وبالأخص مرضى الضغط ومرضى القلب، وفيما يلي سنقوم بإعطائك أفضل البدائل لتناول الفسيخ والرنجة.
وقالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إنه بالنسبة إلى عشاق تناول الفسيخ والرنجة، فلا يمكن إقناعهم بالبدائل، ولكن لابد للمرضى أن يحصلوا عن بدائل صحية بديلة للفسيخ والرنجة لتجنب أضرارها.
وأضافت "أبو الحجاج"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن من أكثر البدائل الصحية للفسيخ والرنجة، وتخضع تحت السلامة الصحية للمأكولات، هي:
1- السردين:
وأكدت أبو الحجاج، أن السردين بديل صحي للفسيخ والرنجة، حيث إنه يحمل فوائد صحية كثيرة ويمكن تحضير السردين بطريقة بسيطة وصحية، وهي:
مقادير طريقة تحضير السردين:
هريسة الفلفل
الثوم المفروم
شرائح البصل
ملح
فلفل
طريقة تحضير السردين :
- يتم غسل السردين بالخل والماء، وفتحه من الداخل.
- نضع هريسة الفلفل على السردين والثوم المفروم، وشرائح بصل وكرفس وملح.
- يتم وضعهم في الماء لمدة 15 دقيقة إلى ان ينضج تماما.
- عند التقديم يتم وضع زيت الزيتون عليه، ويمكن حفظه لأكثر من يومين في الثلاجة، حيث أن زيت الزيتون مادة حافظة له.
2- التونة :
وأفادت ابو الحجاج، بأن التونة من البدائل الصحية والمفيدة الفسيخ والرنجة، والتي تحتوي على عناصر صحية مفيدة لأجسامنا، ويمكن تقديم التونة بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن إضافة الخضروات كالخيار والفلفل الرومي والالوان والكابوتشي والزيتون، ويمكن إضافة الذرة على التونة، أو أنواع من الجبنة المفضلة لديكم، مع الملح والخل البسيط عليها للحصول على وجبة شهية ومتكاملة.
3- الأنشوجة :
ونوهت أبو الحجاج، بأن الانشوجة من المأكولات الصحية والمفيدة للغاية، حيث يمكن تقديمها مع البطاطس الصغيرة ويتم سلقها بدون تقشيرها، ومن ثم تحميرها لتقليل نسبة الدهون في البطاطس.