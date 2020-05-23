بلاش الرنجة والفسيخ.. 3 بدائل صحية لأصحاب الأمراض المزمنة

وأفادت ابو الحجاج، بأن

من البدائل الصحية والمفيدة الفسيخ والرنجة، والتي تحتوي على عناصر صحية مفيدة لأجسامنا، ويمكن تقديم التونة بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن إضافة الخضروات كالخيار والفلفل الرومي والالوان والكابوتشي والزيتون، ويمكن إضافة الذرة على التونة، أو أنواع من الجبنة المفضلة لديكم، مع الملح والخل البسيط عليها للحصول على وجبة شهية ومتكاملة.