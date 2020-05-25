تلبك معوي.. أضرار الإكثار من تناول كحك العيد

وأضافت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان الإفراط في تناول كحك العيد بكميات كبيرة يمكن ان يتسبب في أمراض جسيمة ومشاكل صحية، وبالأخص لـ مرضى السكري مرضى القلب ، ومن ابرز اضرار الإفراط في تناول كحك العيد ، وتشمل:

1- حدوث التلبك المعوي.

2- ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي مشكلة خطيرة لمرضى السكري، أو المعرضين للإصابة بالسكري.