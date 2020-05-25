تلبك معوي.. أضرار الإكثار من تناول كحك العيد

مر اليوم الأول من عيد الفطر؛ حيث اننا قمنا بتناول الكثير من أشكال الكحك والبسكويت والغريبة فمنا من تناول كحك العيد بكميات معتدلة وهو أمر غير مضر، وآخرين اكثروا من تناوله وذلك لعدم معرفتهم بالأضرار التي يمكن ان يتسبب بها الإكثار من تناول كحك العيد.
وقالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه يمكن تناول كحك العيد بأمان دون الخوف من زيادة الوزن، وذلك عن طريق حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وتوظيفها لكي نحصل عليها من الكحك، دون الإفراط في تناوله.
وأضافت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان الإفراط في تناول كحك العيد بكميات كبيرة يمكن ان يتسبب في أمراض جسيمة ومشاكل صحية، وبالأخص لـ مرضى السكري ومرضى القلب، ومن ابرز اضرار الإفراط في تناول كحك العيد، وتشمل:
1- حدوث التلبك المعوي.
2- ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي مشكلة خطيرة لمرضى السكري، أو المعرضين للإصابة بالسكري.
3- إرهاق أجهزة الجسم، مثل: المرارة ، والكبد، والبنكرياس، خلال محاولتهم هضم السعرات الحرارية الموجودة بداخله.
4- زيادة الوزن.
وقالت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه يمكن تناول كحك العيد بأمان دون الخوف من زيادة الوزن، وذلك عن طريق حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وتوظيفها لكي نحصل عليها من الكحك، دون الإفراط في تناوله.
وأضافت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان الإفراط في تناول كحك العيد بكميات كبيرة يمكن ان يتسبب في أمراض جسيمة ومشاكل صحية، وبالأخص لـ مرضى السكري ومرضى القلب، ومن ابرز اضرار الإفراط في تناول كحك العيد، وتشمل:
1- حدوث التلبك المعوي.
2- ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي مشكلة خطيرة لمرضى السكري، أو المعرضين للإصابة بالسكري.
3- إرهاق أجهزة الجسم، مثل: المرارة ، والكبد، والبنكرياس، خلال محاولتهم هضم السعرات الحرارية الموجودة بداخله.
4- زيادة الوزن.