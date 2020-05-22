كل وانت مطمن .. 10 نصائح تساعد في تناول كحك العيد بدون زيادة الوزن

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يتشارك المصريون والوطن العربي في إعداد كحك العيد ، أو شرائه من محل الحلويات، ومن المعروف أن كحك العيد يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ، وهو ما يجعلنا نكتسب الكثير من الوزن، وهو الأمر الذي لا نريده أن يحدث.







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وقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، مجموعة من النصائح الهامة لـ تناول كحك العيد بأمن وبدون اكتساب الوزن الزائد، وذلك حتى يمر العيد بسلام، وبالأخص بين أصحاب الأمراض المزمنة، ومن أهم هذه النصائح، ما يلي :

1- عدم تناول اى انواع اخرى من السكريات والكربوهيدرات في العيد لترك مساحة كافية لكحك العيد.





2- تناول قطعمة واحدة من الكح والبسكويت في اليوم، مع استخدام نصف المقادير من الزبدة أو السمنة او الزبادي عند إعدادهم في المنزل، مما يجعل سعراتهم الحرارية اقل.









3- عدم تناول الترمس بكثرة، ولكن يمكن استبداله بالمأكولات عالية الدسم لانه لا يحتوي على سعرات حرارية أقل.









4- تناول البسكويت الشوفان بدلا من بسكوت العيد، وذلك لانه اقل في السعرات الحرارية بالإضافة إلى أنه مشبع.







5- تناول الماء والمشروبات العشبية الساخنة، مثل اليانسون و الكاموميل والنعناع والكركديه والقرفة خلال أيام العيد.







6- إلغاء وجبة الإفطار وتناول كحك العيد والبسكويت بدلا منه، وتناولهم في الصياح بكميات بسيطة، لتجنب حدوث عسر الهضم.







7- شرب القهوة سواء الخضراء أو العادية، وذلك لأن الكافيين الموجود في القهوة يعمل على تقليل الشهية.









8- ممارسة التمارين الرياضية في المنزل بعد تناول كحك العيد مباشرة للحد من زيادة الوزن.









9- لأصحاب الأمراض المزمنة كـ مرض السكري تجنب تناول الكحك والبسكويت بكثيرة، والحرص على قياس مستويات السكر قبل تناوله.





