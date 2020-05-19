طريقة تحضير كحك العيد بالملبن..فيديو

يعتبر كحك العيد من أشهر الحلويات الشهيرة التي تقدم في عيد الفطر عند المصريين، مما يجعله من أهم طقوس الاحتفال الأساسية، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل كحك العيد بالملبن المنزل بخطوات سهلة وطعم مميز، و قدمت الشيف نونا طريقة تحضير كحك العيد بالملبن على طريقتها الخاصة.





وقت التحضير: ٦ ساعات

وقت الطهي: ساعة

تكفي لـ: 10 أفراد





كعادة المصريين فى كل عيد فطر مبارك وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك، فإن تناول كحك العيد والبسكويت بجميع انواعه أحد أشكال الإحتفال بالعيد.









طريقة تحضير كحك العيد بالملبن





مقادير طريقة تحضير كحك العيد بالملبن





نصف كيلو دقيق

معلقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب سمنة

2 ملعقة كبيرة سكر

ثلاثة أرباع كوب لبن

ريحة كحك

2 ملعقة كبيرة سمسم

سكر بودرة





الحشو:

ربع كيلو ملبن





طريقة تحضير الكعك بالملبن :





1- اخلطي الدقيق مع السكر وريحة الكحك والبيكنج بودر والخميرة والسمسم ورشة ملح.





2- ضيفي السمنة أثناء العجن وقلبيها جيدا ثم ضيفي اللبن.





3- شكلي عجين الكحك واتركيه يخمر، ثم قومي بحشوه بالملبن.





4- ثم يدخل الفرن في صينية مدهونة بالسمن على اقل درجة حرارة وأعلى رف حتى يحمر ظهر الكحك.



