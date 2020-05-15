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طريقة عمل كحك العيد فى المنزل.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير كحك العيد فى المنزل من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

كيلو دقيق مقادير كحك العيد:

 نصف كيلو سمنة 

1 ملعقة كبيرة 

ريحة كحك 

1 ملعقة كبيرة سمسم

 1 ملعقة كبيرة خميرة 

1 كوب لبن دافئ ملح العجمية

2 ملعقة كبيرة سمنة 

2 ملعقة كبيرة سمسم

 1 كوب عسل أبيض 

2 ملعقة دقيق


طريقة تحضير كحك العيد:

-يخلط السمسم مع الدقيق ثم تقدح السمنة جيدا ثم تضاف على الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب ثم يضاف ريحة الكحك والخميرة

تقلب جيدًا ثم يضاف اللبن وإذا لوحظ أن العجينة متماسكة يمكنك إضافة ماء

تترك العجينة لتتخمر ثم تشكل وتحشى بالعجمية أو بالحشوة حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالسكر البودرة



تحضير العجمية  كحك العيد:

-على النار تذوب السمنة ثم يضاف عليها الدقيق وتخلط جيدًا ثم يضاف العسل والسمسم وتخلط وتترك لتبرد ثم يحشى بها الكحك

ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم ويزين بالسكر البودرة

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