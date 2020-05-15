طريقة عمل كحك العيد فى المنزل.. فيديو

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير كحك العيد فى المنزل من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

1 كيلو دقيق مقادير كحك العيد:

نصف كيلو سمنة

1 ملعقة كبيرة

ريحة كحك

1 ملعقة كبيرة سمسم

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 كوب لبن دافئ ملح العجمية

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة سمسم

1 كوب عسل أبيض

2 ملعقة دقيق





طريقة تحضير كحك العيد:

-يخلط السمسم مع الدقيق ثم تقدح السمنة جيدا ثم تضاف على الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب ثم يضاف ريحة الكحك والخميرة

- تقلب جيدًا ثم يضاف اللبن وإذا لوحظ أن العجينة متماسكة يمكنك إضافة ماء

- تترك العجينة لتتخمر ثم تشكل وتحشى بالعجمية أو بالحشوة حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالسكر البودرة









تحضير العجمية كحك العيد:

-على النار تذوب السمنة ثم يضاف عليها الدقيق وتخلط جيدًا ثم يضاف العسل والسمسم وتخلط وتترك لتبرد ثم يحشى بها الكحك