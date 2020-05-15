طريقة عمل كحك العيد فى المنزل.. فيديو

قدم الشيف الشربينى طريقة تحضير كحك العيد فى المنزل من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
1 كيلو دقيق مقادير كحك العيد:
نصف كيلو سمنة
1 ملعقة كبيرة
ريحة كحك
1 ملعقة كبيرة سمسم
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 كوب لبن دافئ ملح العجمية
2 ملعقة كبيرة سمنة
2 ملعقة كبيرة سمسم
1 كوب عسل أبيض
2 ملعقة دقيق
طريقة تحضير كحك العيد:
-يخلط السمسم مع الدقيق ثم تقدح السمنة جيدا ثم تضاف على الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب ثم يضاف ريحة الكحك والخميرة
- تقلب جيدًا ثم يضاف اللبن وإذا لوحظ أن العجينة متماسكة يمكنك إضافة ماء
- تترك العجينة لتتخمر ثم تشكل وتحشى بالعجمية أو بالحشوة حسب الرغبة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتزين بالسكر البودرة
تحضير العجمية كحك العيد:
-على النار تذوب السمنة ثم يضاف عليها الدقيق وتخلط جيدًا ثم يضاف العسل والسمسم وتخلط وتترك لتبرد ثم يحشى بها الكحك