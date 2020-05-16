هيلثي قليل السعرات.. طريقة عمل كحك العيد لمرضى السكري.. فيديو

وأكدت الدكتورة مروة شعير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" الإخباري، أن

الدايت تعتمد على تقليل السعرات الحرارية المستخدمة فيها، وهو ما يجعل مريض السكري والحساسية يتناولها بأمان دون الخوف من رفع معدل السكر في الدم، يتناسب أيضا مع مرضى الكوليسترول، حيث إنها لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، ويعطي إحساسا بالشبع لفترات أطول.