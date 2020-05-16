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مرأة

هيلثي قليل السعرات.. طريقة عمل كحك العيد لمرضى السكري.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 10:30 ص
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد لمرضى السكري
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آية التيجي - عدسة \ عز حسين
قد يشتهي مرضى السكري والحساسية تناول كحك العيد كغيرهم، ولكن تناول كحك العيد بمكوناته العالية من السكريات والدهون يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات السكر، لذا قدمت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، طريقة صحية ودايت لمرضى السكري لتقديم كحك العيد.



وأكدت الدكتورة مروة شعير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" الإخباري، أن طريقة عمل كحك العيد الدايت تعتمد على تقليل السعرات الحرارية المستخدمة فيها، وهو ما يجعل مريض السكري والحساسية يتناولها بأمان دون الخوف من رفع معدل السكر في الدم، يتناسب أيضا مع مرضى الكوليسترول، حيث إنها لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، ويعطي إحساسا بالشبع لفترات أطول.


طريقة عمل كحك العيد الدايت
مقادير طريقة عمل كحك العيد الدايت

5 أكواب من دقيق الشوفان
6 إلى 7 ملاعق مياه فاترة
6 ملاعق كبيرة سمسم محمص
2 ملعقتين صغيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة من السكر
2 ملعقة صغيرة ريحة كحك
كوب  سمن بلدي (سائلة)


طريقة عمل كحك العيد الدايت:
1- يتم خلط الدقيق مع جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض.

2- ثم يتم إضافة السمن مع الماء، ويتم عجن العجينة حتى تتماسك.

3- يتم ترك العجينة لمدة 10 دقائق لكي ترتاح، ثم تشكيلها على شكل دوائر.

4- يتم خبز  كحك العيد الدايت على درجة حرارة 190 درجة في الدرج الأوسط للفرن.

5- عند إخراجه من الفرن، ثم تحليه كحك العيد الدايت والسكر الدايت، أو القرفة، أو ريحة الكحك.
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