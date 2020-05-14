لمرضى السكر.. طريقة عمل الـ بيتي فور الدايت

الدايت تعتمد على تقليل السعرات الحرارية المستخدمة فيها، وهو ما يجعل مرضى السكري تناولها بأمان دون الخوف من رفع معدل السكر في الدم.

وأكدت الدكتورة مروة شعير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن

مقادير طريقة عمل البيتي فور الدايت

كوبايتين دقيق شوفان

نصف كوب زبده بدرجه حراره المطبخ

١٠٠ جرام سكر ستيفيا او اي سكر دايت

بيضة كبيرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

فانيليا أو قرفة أو نسكافيه حسب الرغبة

كاكاو داكن خالي من السكر

مربي دايت

لوز محمص ومطحون

1- اضربي الزبدة مع السكر بالمضرب الى ان يصبح الخليط متجانس تماما ويشبه بالكريمة، ثم نضيف البيض والفانيليا، ويتم ضربهم مرة اخرى.

1- اضربي الزبدة مع السكر بالمضرب الى ان يصبح الخليط متجانس تماما ويشبه بالكريمة، ثم نضيف البيض والفانيليا، ويتم ضربهم مرة اخرى.

2- نضيف الخليط على الدقيق المضاف اليه البيكنج بودر، ونقوم بعجنها بواسطة اليد ونلم العجينه، ثم ناخذ جزء من العجين و نضيف له الكاكاو الخام، ويشكل بالقمع ويرص في صنيه مغطاه بورق زبدة.