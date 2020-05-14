لمرضى السكر.. طريقة عمل الـ بيتي فور الدايت

من منا لا يعشق تناول البيتي فور، إلا أنه بالنسبة إلى مرضى السكري يمكن أن يتسبب لهم في ارتفاع مستويات السكر، مما يجعل البيتي فور حلوى غير مناسبة لمرضى السكري، لذا قدمت الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية وعلوم الاطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية طريقة صحية ودايت لمرضى السكري.
وأكدت الدكتورة مروة شعير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن طريقة عمل البيتي فور الدايت تعتمد على تقليل السعرات الحرارية المستخدمة فيها، وهو ما يجعل مرضى السكري تناولها بأمان دون الخوف من رفع معدل السكر في الدم.
طريقة عمل البيتي فور الدايت
مقادير طريقة عمل البيتي فور الدايت
بيتي فور دايت
كوبايتين دقيق شوفان
نصف كوب زبده بدرجه حراره المطبخ
١٠٠ جرام سكر ستيفيا او اي سكر دايت
بيضة كبيرة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
فانيليا أو قرفة أو نسكافيه حسب الرغبة
كاكاو داكن خالي من السكر
مربي دايت
لوز محمص ومطحون
ملعقة عسل نحل
طريقة عمل البيتي فور الدايت :
1- اضربي الزبدة مع السكر بالمضرب الى ان يصبح الخليط متجانس تماما ويشبه بالكريمة، ثم نضيف البيض والفانيليا، ويتم ضربهم مرة اخرى.
2- نضيف الخليط على الدقيق المضاف اليه البيكنج بودر، ونقوم بعجنها بواسطة اليد ونلم العجينه، ثم ناخذ جزء من العجين و نضيف له الكاكاو الخام، ويشكل بالقمع ويرص في صنيه مغطاه بورق زبدة.
3- يتم تسخين الفرن، ويتم تهدئة النار ثم نخبزها إلى ان يتحول لونه للون الذهبي الناعم.
4- نقوم بلصق كل قطعتين من بسكويت البيتي فور الدايت مع بعضهم البعض بالمربي الدايت .
5-نخلط اللوز المطحون مع ملعقة من العسل الأبيض، ويتم غمر البيتي فور فيه.