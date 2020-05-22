ماذا يحدث لجمسك اذا تناولت الترمس في العيد

1. منع مشاكل الجهاز الهضمي

2. خفض ضغط الدم المرتفع أو ارتفاع ضغط الدم





الشذوذ في البطانة الداخلية للأوعية الدموية وأمراض الكلى والصوديوم الزائد في الجسم هو السبب الرئيسي لارتفاع ضغط الدم. وقد أظهرت مستخلصات بروتين الترمس لتصحيح الخلل الوعائي البطاني الوعائي.





يساعد في الاسترخاء السليم للأوعية الدموية ، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع. يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى نوبة قلبية ، وسكتة دماغية ، وشلل ، وضعف في العين ، وما إلى ذلك. نحن الآن محميون من كل هذه المضاعفات لارتفاع ضغط الدم إذا تناولنا حبوب الترمس بانتظام. (2)





3. تخفيف الإمساك





يضمن المحتوى العالي من الألياف في حبوب الترمس أن البراز الموجود في الأمعاء يمتص الماء من الجسم ويصبح طريًا. تساعد الألياف الغذائية في مرور البراز بسهولة عبر الأمعاء. يخفف من الإمساك مضاعفات الإمساك مثل الشق الشرجي والبواسير أو البواسير. (3)





4. جعل الأمعاء صحية





من أجل أن نكون نشيطين ونحظى بصحة جيدة ، نحتاج إلى نظام هضمي جيد أو الأمعاء. نحن بحاجة إلى تناول الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة. تسمى هذه الأطعمة البريبايوتكس والبروبيوتيك.





أظهرت ألياف Lupini kernel أنها تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة مثل البيفيدوبكتيريا. كما أنها تقلل من نمو البكتيريا المعوية الضارة مثل Clostridium (على سبيل المثال: Clostridium ramosum و C. spiroforme و C. cochleatum).





5. علاج فقر الدم





تتكون حبوب الترمس من كمية جيدة من الحديد تساعد في تكوين الهيموجلوبين. يساعد محتوى فيتامين سي من هذه الفاصوليا أيضًا في تعزيز امتصاص الحديد وتكوين الهيموجلوبين.





يسبب فقر الدم العديد من المشاكل مثل التعب ، وضيق التنفس ، وشحوب الجلد ، وما إلى ذلك. تساعد حبوب اللوبيني في علاج فقر الدم إلى حد ما وتساعدنا على التخلص من هذه الأعراض.





6. مفيد للبشرة





تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في حبوب الترمس على محاربة الجذور الحرة الضارة. يمكن أن تتسبب الجذور الحرة في تلف الجلد وتؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. تؤدي الجذور الحرة إلى تطور التغيرات المرتبطة بالعمر مثل البقع العمرية والتجاعيد والخطوط الدقيقة في سن مبكرة.





يمنع محتوى الترمس المضاد للأكسدة الشيخوخة المبكرة. كما أنه يعكس علامات الشيخوخة مثل التجاعيد. كما أن الفيتامينات والمعادن الموجودة في هذه الحبوب تغذي البشرة وتجعلها صحية ومتوهجة.





7. تعزيز الحصانة





نظام المناعة الصحي مهم جدا لمحاربة جميع الالتهابات. نحن بحاجة إلى اتباع نظام غذائي جيد غني بالفيتامينات والمعادن لتقوية جهاز المناعة لدينا.





تحتوي حبوب الترمس على جميع المعادن والفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ ، ب المركب ، فيتامين سي مما يجعل جهاز المناعة لدينا قويًا. كما أن محتوى فيتامين ج من حبوب الترمس يجعل نظام المناعة لدينا قويًا وقادرًا على مكافحة العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.









8. مفيد للشعر





يتكون شعرنا من البروتينات. لذا ، فإن نسبة عالية من البروتينات في حبوب الترمس تساعد في تكوين بنية شعر صحية. كما أن المحتوى العالي من البروتين لهذه الحبوب يجعل الشعر قويًا وسميكًا ويصعب كسره أو سقوطه.





بصرف النظر عن أن شعرنا يتطلب أيضًا كمية كافية من الفيتامينات والمعادن لنمو صحي. تحتوي حبوب الترمس على جميع العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز نمو الشعر الصحي.





9. المساعدة في إنقاص الوزن





كما ذكرنا سابقًا ، تتكون حبوب الترمس من محتوى ألياف أعلى يجعل الشخص راضيًا لفترة أطول من الوقت. ونتيجة لذلك ، يستهلك الأشخاص الذين يستهلكون حبوب الترمس كمية أقل من الأطعمة الأخرى في وجباتهم.





هذا أدى إلى فقدان الوزن بشكل كبير بين هؤلاء الناس. أيضا ، كان هناك انخفاض في محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كتلة الجسم حسب الدراسة.





10. يحمي القلب





يمكن أن يعاني قلبنا من العديد من الأمراض مثل تصلب الشرايين أو النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب وفشل القلب. ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري ، وارتفاع مستويات الكوليسترول أو فرط كوليسترول الدم هي الأسباب الرئيسية وراء تطور أمراض القلب.





وفقا لبحث حول مواضيع حيوانية ، فقد أظهرت مستخلصات بروتين الترمس أنها تقلل من تطور آفات تصلب الشرايين. كما أنها تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول ، وهي عوامل الخطر لأمراض القلب.





11. تقوية العظام



