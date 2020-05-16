لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

في ظل انتشار فيروس كورونا وعدم وجود لقاح أو علاج قادر على السيطرة على هذا الوباء، تتخوف شريحة كبيرة من الأمهات والنساء من تناول الاطعمة الجاهزة حتى وان كانت كحك العيد ويرغبون في اعداده في المنزل ، لكن في نفس الوقت يخشون أن تكون النتيجة غير مرضية ولا يلقي الكحك إعجاب الأطفال وأفراد الأسرة.





نقدم في هذا التقرير مجموعة متنوعة من طرق عمل كحك العيد في المنزل بخطوات مجموعة من اشهر المتخصيين في الطهي والحلويات.





إقرأ أيضا





طريقة عمل الكحك للشيف شربيني

كيلو دقيق

50 جرام دقيق سمولينا

50 جرام سكر

سكر ناعم "حسب الرغبة"

10 جرام ملح

20 جرام بيكنج باودر

500 جرام سمنة بيضاء

200 مل لبن

طريقة عمل الكحك

* ضعي السكر مع السمنة في العجانة حتى يذوب السكر ثم ضعى اللبن مع استمرار الخفق وإضافة رائحة الكحك





*اضيفي الملح والبيكنج باودر ودقيق السمولينا ثم الدقيق مع استمرار العجن حتى تتماسك





* تقطع و تزين باستخدام أدوات تشكيل الكحك حسب الرغبة ويوضع في صينية مدهونة بالزيت .





*نضعها فى فرن ساخن حتى تنضج ثم يوضع عليها سكر ناعم.





طريقة عمل الكحك المغربي لـ نجلاء الشرشابى

3 كوب دقيق

1 و نصف كوب زبدة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف كوب ماء للعجن

علبة زبادي

رشة ملح

سكر بودر للوجه

الحشو

نصف كيلو عجوة

ملعقة صغيرة قرفة سمسم محمص

2 ملعقة كبيرة ماء زهر

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل كحك مغربى

* ضعى الدقيق والخميرة والسكر والملح وقلبي جيدا ثم ضعى الزبدة والزبادى والماء وقلبي جيدا





* في وعاء اخر نخلط العجوة والقرفة والزبدة والسمسم وماء الزهر و قطعى الكحك وتوضع العجوة بداخله ويحشى بكرات العجوة وتبطط وترص فى صينية





* يشكل الكحك بالشكل المرغوب ويوضع في الصينية ويغطى ويترك يتخمر قبل ادخاله الفرن وبعد النضج يزين بسكر البودرة.





طريقة عمل الكحك الفلاحى لـ نجلاء الشرشابى

مقادير الكحك الفلاحي

كيلو دقيق

نصف كيلو سمنه

ربع كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب سمسم

نصف كوب لبن

2 ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة ريحة ريحة كحك

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح ملعقة صغيرة

ريحة موز حسب الرغبة

حشوة الملبن

نصف كيلو ملبن

ملعقة كبيرة سمنة

ريحة موز أو فانيليا

سمسم

حشوة العجمية

ربع كوب سمنة

نصف كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب عسل

ريحة موز أو فانيليا

طريقة عمل الكحك الفلاحي

* في وعاء ضعى الدقيق والسمسم والخميرة والسكر والفانيلا وريحة الكحك واعجنيهم جيدا ثم اضيفي السكر البودرة للسمنة السائحة وقلبيهم جيدا ثم اضيفي البكينج بودر ورائحة الموز حسب الرغبة واللبن.





* استمري في عجن الكحك حتى يتماسك قليلا ثم قطعيها وضعى الحشوة المفضلة وشكليها ويوضع في صينية مدهونة سمنة.





* ادخلي الكحك في فرن ساخن 190 درجة وتابعي الكحك حتى ينضج ورشى سكر البودرة بعد خروجه من الفرن





حشوة الملبن





* اخلطى سمنة سائحة مع ملبن ثم ضعي السمسم و ريحة الموز





لعمل العجمية

* على نار هادئة شوحي الدقيق مع السمنة وا ضيفي العسل وريحة الموز وقلبي جيدا.





طريقة عمل كحك بالكراميل لشريف عفيفي

مقادير كحك بالكراميل

نصف كيلو دقيق

ملح

1 وربع كوب سمنة

ملعقة خميرة

ربع كوب

ماء دافيء

ربع كوب لبن

2 ملعقة سمسم

ملعقة رائحة كحك

ملعقة كبيرة سكر كراميل

الحشو

2 كوب سكر

كوب لبن مكثف

كوب زبدة

كوب سكر بني

كوب كريمة سميكة

كوب جلوكوز

فانيليا

ملح

طريقة عمل كحك بالكراميل

* ضعى كل المقادير ما عدا السكر والخميرة والماء الدافئ واللبن ، وقلبيهم جيدا ثم ضعي السمن على المكونات وافركيها جيدا حتى تختلط .





* اذيبي الخميرة والسكر في المياه الدافئة ثم نضيف اللبن ونعجن بها الخليط الاول حتى يتماسك.





* نترك العجينة تتخمر في مكان دافيء لمدة ساعتين ثم نشكل العجينة ونحشيها بالكراميل وندخلها الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.





الكراميل

* ضعى مكونات الكراميل في وعاء على نار متوسطة لمدة ربع ساعة ثم يوضع في صينية حتى يبرد ويقطع اجزاء صغيرة حتى نحشى الكحك





طريقة كحك محشي لـ زينب مصطفى

مقادير كحك محشي

1 كيلو دقيق

نصف كيلو سمنة

نصف كوب سمسم محمص

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة

كيس بيكنج بودر

1 كوب ماء دافىء

1 ملعقة كبيرة ريحة كحك

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة محلب

2 ملعقة كبيرة سمسم

نصف ملعقة كبيرة قرنفل

نصف ملعقة كبيرة قرفة

نصف حبة جوزة الطيب

1 ملعقة كبيرة ذر الورد 1 ملعقة كبيرة حبهان 1 ملعقة كبيرة كبابة صيني

رشة فانيليا

الحشو

ربع كوب عين جمل مجروش

ربع كيلو ملبن قطع

نصف كيلو عجوة

رشة زيت

1 ملعقة ماء زهر

رشة قرفة

رشة مستكة

طريقة عمل كحك محشي

* ضعي المكونات في العجان واخطي جيدا ل لحصول على قوام متجانس وا تركي العجينة في الثلاجة لمدة ½ ساعة حتى ترتاح.





طريقة عمل حشوات الكحك

* قطعي الملبن إلى مكعبات صغيرة ويصبح جاهزا للحشو ونفس الامر بالنسبة لعين الجمل.

* اما العجوة فضعي معها زيت ومستكة وقرفة وماء الزهر على نار متوسطة ويشكل الخليط بعد أن يهدأ لكرات صغيرة .