شاهد.. طريقة عمل ريحة الكحك مع الشيف هالة فهمي

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، طريقة عمل ريحة الكحك.
وتتضمن المقادير الآتي:
ملعقة كبيرة من (محلب بودر- ذر ورد)
نصف ملعقة كبيرة حبهان بودر
نصف ملعقة كبيرة من القرنفل بودر
فانيليا
ذرة قرفة
كبابة صيني
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو:
وتتضمن المقادير الآتي:
ملعقة كبيرة من (محلب بودر- ذر ورد)
نصف ملعقة كبيرة حبهان بودر
نصف ملعقة كبيرة من القرنفل بودر
فانيليا
ذرة قرفة
كبابة صيني
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو: