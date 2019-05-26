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شاهد.. طريقة عمل ريحة الكحك مع الشيف هالة فهمي

الأحد 26/مايو/2019 - 02:12 م
ريحة الكحك
ريحة الكحك
شيماء مجدي
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، طريقة عمل ريحة الكحك.

وتتضمن المقادير الآتي:

ملعقة كبيرة من (محلب بودر- ذر ورد)
نصف ملعقة كبيرة حبهان بودر
نصف ملعقة كبيرة من القرنفل بودر
فانيليا
ذرة قرفة
كبابة صيني

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو:

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