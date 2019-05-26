شاهد.. طريقة عمل ريحة الكحك مع الشيف هالة فهمي

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، طريقة عمل ريحة الكحك.



وتتضمن المقادير الآتي:



ملعقة كبيرة من (محلب بودر- ذر ورد)

نصف ملعقة كبيرة حبهان بودر

نصف ملعقة كبيرة من القرنفل بودر

فانيليا

ذرة قرفة

كبابة صيني



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة العمل خطوة بخطوة شاهد الفيديو: