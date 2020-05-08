لذيذ بعد الإفطار .. طريقة عمل كيك قمر الدين

نقدم لكم طريقة عمل كيك قمر الدين بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بي سي سفرة.





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مقادير كيك قمر الدين

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كوب عصير قمر الدين

نصف كوب زيت

كوب سكر

3 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

3 كوب عصير قمر الدين

3 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة سكر حسب الرغبة

جوزهند

طريقة تحضير كيك قمر الدين

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح و يضرب في الخلاط السكر مع عصير قمر الدين والزيت والبيض والفانيليا





* يضاف خليط قمر الدين لخليط الدقيق ويقلب المزيج و يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت





* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تمام النضج لمدة حوالي 45 دقيقةو تترك الكيكة لتبرد





تزيين الوجه





* يسخن قمر الدين على النار ويضاف له السكر ويقلب الخليط





* يقلب النشا في القليل من الماء ثم يضاف إلى خليط قمر الدين و يقلب الخليط حتى الغليان





* يزال وجه الكيكة وتقطع و يضاف قمر الدين على الكيكة وترش بجوز الهند وتقدم







