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لذيذ بعد الإفطار .. طريقة عمل كيك قمر الدين

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:03 م
لذيذ بعد الافطار
لذيذ بعد الافطار .. طريقة عمل كيك قمر الدين
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كيك قمر الدين بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بي سي سفرة.

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مقادير كيك قمر الدين
2 كوب دقيق 
ملعقة كبيرة خل 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
كوب عصير قمر الدين
 نصف كوب زيت
كوب سكر
 3 بيضة 
ملعقة صغيرة فانيليا 
رشة ملح 
3 كوب عصير قمر الدين 
3 ملعقة كبيرة نشا 
3 ملعقة كبيرة سكر  حسب الرغبة
جوزهند 
طريقة تحضير كيك قمر الدين
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح و يضرب في الخلاط السكر مع عصير قمر الدين والزيت والبيض والفانيليا

* يضاف خليط قمر الدين لخليط الدقيق ويقلب المزيج ويصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت

* توضع في الفرن على درجة حرارة 180 وتترك حتى تمام النضج لمدة حوالي 45 دقيقةو تترك الكيكة لتبرد

تزيين الوجه

* يسخن قمر الدين على النار ويضاف له السكر ويقلب الخليط

* يقلب النشا في القليل من الماء ثم يضاف إلى خليط قمر الدين ويقلب الخليط حتى الغليان

* يزال وجه الكيكة وتقطع ويضاف قمر الدين على الكيكة وترش بجوز الهند وتقدم


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