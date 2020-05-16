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طريقة عمل بسكويت الياميش

السبت 16/مايو/2020 - 02:42 ص
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الياميش بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير بسكويت الياميش
2 بيضة 
فول سودانى 
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
 ملعقة صغيرة فانيليا 
نصف كوب مشمش مجفف 
نصف كوب تين مجفف
نصف كوب قراصيا 
كوب دقيق 
 ملعقة صغيرة قرفة 
جوز هند 
زبيب 
كوب سكر
 كوب زبدة 

طريقة عمل بسكويت الياميش
*  ضعى السكر مع الزبدة والبيض وقلبي جيدا وفي وعاء آخر ضعى الدقيق مع الفرفة والبيكنج بودر والفانيليا وقلبيهم جيدا 
* ضعى مكونات الوعاء الاول على مكونات الوعاء الثاني ثم ضيفي الياميش وقلبي جيدا.
* أعجنى المكونات بشكل إسطوانى وضعيهم في الثلاجة 4 ساعات ثم قطعي البسكويت حلقات
*بطِّني صينية الفرن بورق الزبدة وأدخليها فرن ساخن وانتظري حتى النضج .
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