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صحتك في الياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ البندق.. اللوز يحميك من مرض خطير.. وعين الجمل تمنع الزهايمر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعد المكسرات من أهم الأشياء التي تنفرد بها موائد الطعام في شهر رمضان الكريم، ولا غنى عنها، وتدخل في العديد من المشروبات كالخشاف، كما تضاف إلى الأطعمة.
  
وعرض موقع "boldsky" فوائد المكسرات :

فوائد البندق : 

- تحسين صحة القلب
- التقليل من الالتهابات
- التقليل من الاكتئاب
- تحسين من صحة العظام
- خفض مستويات السكر في الدم
- تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ، نتيجة أنه غني بالألياف
- ينصح بتناوله من أجل إنقاص الوزن .
- وصف البندق للمصابين بمرض السل والصرع وكذلك للمصابين بالتهاب المسالك البولية.

فوائد اللوز :

- نضارة البشرة فهو غني بفيتامين E بالاضافة أنه يعالج المشاكل الجلدية.

- مفيد لمرضى السكر فهو يتحكم في نسبة السكر في الدم.

- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة ويحمي من أشعة الشمس.

- يرفع المناعة.

- يقوى عظام الاسنان ومفيد للعظام.

- يساعد على نمو الاطفال.

- يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

- يمنع تشنج العضلات

- مفيد لصحة القلب

- يقي من علامات الشيخوخة والتجاعيد.


فوائد عين الجمل :

- يساعد علي إنقاص الوزن الزائد ويحمي من السمنة.
- يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات.
- يعالج ضغط الدم المرتفع .
- يقوي الذاكرة ويمنع النسيان ويقلل من خطر الاصابة بالزهايمر.
- يقلل من الارق ويساعد في حل مشاكل النوم.
-يحتوي على نسبة هائله من مضادات الأكسدة
- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.
- يقوي العظام ويحميها.
- يعالج الانيميا ومشاكل فقر الدم. 
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