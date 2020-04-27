صحتك في الياميش.. 10 فوائد غير متوقعة لـ البندق.. اللوز يحميك من مرض خطير.. وعين الجمل تمنع الزهايمر



- تحسين صحة القلب

- التقليل من الالتهابات

- التقليل من الاكتئاب

- تحسين من صحة العظام

- خفض مستويات السكر في الدم

- تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ، نتيجة أنه غني بالألياف

- ينصح بتناوله من أجل إنقاص الوزن .

- وصف البندق للمصابين بمرض السل والصرع وكذلك للمصابين بالتهاب المسالك البولية.



فوائد اللوز :



- نضارة البشرة فهو غني بفيتامين E بالاضافة أنه يعالج المشاكل الجلدية.



- مفيد لمرضى السكر فهو يتحكم في نسبة السكر في الدم.



- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة ويحمي من أشعة الشمس.



- يرفع المناعة.



- يقوى عظام الاسنان ومفيد للعظام.



- يساعد على نمو الاطفال.



- يقلل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.



- يمنع تشنج العضلات



- مفيد لصحة القلب



- يقي من علامات الشيخوخة والتجاعيد.





فوائد عين الجمل :



- يساعد علي إنقاص الوزن الزائد ويحمي من السمنة.

- يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات.

- يعالج ضغط الدم المرتفع .

- يقوي الذاكرة ويمنع النسيان ويقلل من خطر الاصابة بالزهايمر.

- يقلل من الارق ويساعد في حل مشاكل النوم.

-يحتوي على نسبة هائله من مضادات الأكسدة

- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.

- يقوي العظام ويحميها.

- يعالج الانيميا ومشاكل فقر الدم.



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