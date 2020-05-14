أحلى من المحلات.. طريقة عمل بسكويت النشادر ..فيديو

بدأت جميع الأمهات بعمل التجهيزات لمائدة عيد الفطر وذلك من خلال عمل الكحك والبيتي فور وغيرها من تجهيزات العيد.

إليك طريقة تحضير

بمذاق ألذ على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الأيد" على قناة "سى بى سى سفرة".