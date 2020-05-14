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أحلى من المحلات.. طريقة عمل بسكويت النشادر ..فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 04:38 ص
بسكوت النشادرر
بسكوت النشادرر
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لمياء الياسين
بدأت جميع الأمهات بعمل التجهيزات لمائدة عيد الفطر وذلك من خلال عمل الكحك والبيتي فور وغيرها من تجهيزات العيد.

إليك طريقة تحضير بسكويت النشادر بمذاق ألذ على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها "على قد الأيد" على قناة "سى بى سى سفرة".

المقادير لتحضير البسكويت ..

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3 أكواب من الدقيق
كوب إلا ربع من السكر البودرة
كوب الاربع  كوب من الزبدة
3 بيضات
ملعقة كبيرة من النشادر
ملعقة من البكينج بودر
فانيليا
لبن حسب الحاجه

طريقة تحضير بسكويت  النشادر بالخطوات ..

-فى  محضر الطعام أبدئى بوضع الزدة والسكر البودرة والبيض والفانيليا ونبدا تشغيل المحضر لدفائق

فى الرابط التالى إليك طريقة تحضير بسكويت النشار بالخطوات ..





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