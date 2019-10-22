طريقة عمل كيك البلح لـ نجلاء الشرشابي

يبدأ البلح في التواجد بكثرة في الأسواق مع دخول موسم الشتاء، ونظرًا لفوائده العديدة فلابد من استغلاله في الأطعمة والحلويات، نقدم لكي طريقة عمل كيك البلح للشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير كيك البلح للشيف نجلاء الشرشابي:



* 2 كوب دقيق

* 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

* 3 بيضات

* فانيليا

* كوب وربع سكر

* نصف كوب سمن

* كوب لبن

* نصف كيلو بلح مخلي

* رشة ملح



طريقة تحضير كيك البلح للشيف نجلاء الشرشابي:



* ضعي السمن مع السكر والفانيليا والبيض واللبن في الخلاط مع الخلط جيدًا.

* خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح ثم ضيفي عليهم خليط السكر.

* ضعي ملعقة من السمن في الصينية وربع كوب من السكر ورصي البلح في الصينية.

* ضيفي الخليط بالمكونات في الصينية ثم قومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180.

* بعد طهي الكيك قومي بقلبها ثم تقطيعها.

