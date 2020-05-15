بلاش كحك وملابس السنة دي.. لجنة مكافحة كورونا: مقبلون على حياة طبيعية بشروط.. فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إننا مقبلون على حياة طبيعية جديدة ولن نعود إلى حياتنا الطبيعية التي عاهدنا ونحن مقبلون على حياة طبيعية بشروط جديدة.





وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": " أرقام الشفاء من فيروس كورونا ترتفع بشكل كبير وتصل لـ 160 حالة شفاء في اليوم بما يقلل من الضغط على الأطقم الطبية وهناك حالة من التوازن بين دخول وخروج مستشفيات العزل".





وتابع حسام حسني: "حالة الاطمئنان مع زيادة حالات الشفاء اطمئنان زائف ونتمنى ألا نشهد زيادة في معدل الاختلاط في الفترة المقبلة لتقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا".





وأكمل حسام حسني: "علينا تأجيل شراء الملابس وكحك العيد والتقليل من التجمعات في الأسواق".





ولفت حسام حسني: "خطة التعايش مع فيروس كورونا هي مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول العالم كلها من أجل التعايش مع فيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية". مجموعةالإجراءاتالإجراءاتالاحترازية".







