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مرأة

طريقة سهلة وسريعة لعمل كحك الشاى بالسمسم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
أسهل طريقة لعمل كحك
أسهل طريقة لعمل كحك الشاى بالسمسم
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أسماء عبد الحفيظ
قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، طريقة عمل كحك الشاى بالسمسم.

وتتضمن المقادير الآتى:-
3 كوب دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب لبن دافئ
2 بيضة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة ينسون، ملعقة كبيرة رائحة كحك.
رشة ملح
ملعقة كبيرة محلب
نصف كوب سكر

أما التزيين فيتضمن الآتى:-
كوب سمسم
ملعقة كبيرة حبة البركة

الخطوات :

تخلط المقادير الجافة ما عدا السمسم ثم يوضع الماء ويخلط ويضاف الزيت والبيضه ويعجن جيدًا.

تشكل العجينة حسب الرغبة ومن ثم تغمس بالسمسم وتوضع على صينية الفرن بطريقة متباعدة.

يدخل مباشرة إلى فرن مسخن مسبقا على حرارة ١٥٠ لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة.
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