ماذا يحدث لجسمك إذا أكثرت من تناول كحك العيد؟

قد يُفرط البعض في تناول الكحك والبسكويت، الحكك يتكون عادة من سكر ودقيق وسمنة، الأمر الذي يمنح مزيدًا من الطاقة للجسم، لهذا السبب يفضل ألا تزيد الكمية عن واحدة أو اثنين من الكحك خلال اليوم الواحد وعلى فترات متباعدة، ". ونحذَّر من الإكثار من تناوله، إذ يُصيب الجسم بالتخمة؛ لتوافر نسبة الدقيق بكثرة، كما يؤدي إلى تكوين "الكِرش" وتراكم الدهون في أنحاء أخرى بالجسم، لزيادة نسبة الدهون المضافة إلى مكوناته. ويُصيب الجسم أيضًا بعسر هضم، إذ تؤدي مكوناته إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي، ومن ثم يشعر بصعوبة وألم أثناء عملية الهضم.



فضلًا عن ذلك يشعر المُفرط في تناول بآلام في القولون، حيث يتسبب في الشعور بالامتلاء، ومن ثم الإصابة بالإمساك أو الإسهال، فضلا عن الانتفاخ والحموضة.





كيف تأكل الكحك..

فقطعة الكعك المتوسطة تحتوي على 200 سعر حرارى، وتعتبر الأعلى ما بين حلوى العيد، بينما بسكويت النشادر أقلهم فى السعرات الحرارية ويحتوى على 50 إلى 90 سعرًا حراريًا





عدم تناول كعك العيد مباشرة بعد وجبات الطعام

لا يجب تناول كعك العيد مباشرة بعد وجبات الطعام، وخاصة إن كانت الوجبة دسمة لأن هذا سيتسبب في إصابتك بعسر الهضم و زيادة الوزن.

حيث تتضاعف كم السعرات الحرارية والدهون التى يأخذها الجسم، ولكن يفضل تناول هذه الحلويات بعد الوجبة الرئيسية بأربع ساعات حتى تكون المعدة قامت بهضم ما تناولته من قبل وتكون على استعداد لاستقبال وجبة أخرى.





الشاي الأخضر وعصير الليمون

يفضل شرب الشاي الأخضر وعصير الليمون والبرتقال أثناء تناول الكعك والبسكويت لأن هذا يعمل على تقليل امتصاص الدهون والسكريات.





تجنب تناول في المساء

يجب الحرص على تناول الكحك والبسكويت خلال فترة الصباح، وتجنّب تناوله في المساء؛ لأن معدل حرق الدهون صباحًا يكون أعلى بكثير عن المساء، كما أن نسبة تخزين الدهون في الجسم صباحا يكون أقل من فترة المساء.





الالتزام بالأدوية وتعليمات الطبيب

بالنسبة لمرضى السكر والكولسترول من أكثر المرضى تأثرا بحلويات العيد، لهذا يفضل التزامهم بالأدوية وتعليمات الطبيب بدقة، وتناول قطعة واحدة من حلويات العيد ليس فى اليوم ولكن على مدار أيام العيد بالكامل.





القرفة والزنجبيل