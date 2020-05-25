آمن وخالي .. خطوات بسيطة لضمان حماية أبنائك من انتقال كورونا عبر كحك العيد

تفشي فيرس كورونا في ربوع العالم، جعل الكثير يلجأون الي صنع كعك العيد في المنزل ولكن هناك تراجع كبير عن شرائه بعد الخوف من انتشار الفيروس.





لكن الدكتورة يرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء، اوضحت لمن اشترى كحك وبسكوت جاهز للعيد هناك خطوات بسيطة لضمان كحك سليم وآمن، ومنها:





الفيرس لا يوجد أي دليل علمي أنه ينتقل من خلال تناول الطعام ، بل احتمالية انتقاله تكون عبر التلامس مع غذاء أو أسطح ملوثة برذاذ شخص مصاب ثم ملامسة العين أو الفم





الفيرس يحتاج إلى جسم حي ليتكاثر، وهو يستطيع البقاء لمدة 24 ساعة على الأسطح الورقية والكارتونية ، ومن يومين إلى 3 أيام على الأسطح البلاستيكية

غسل وتطهير اليدين قبل وبعد الدخول والخروج من البيت ّأثناء الشراء لا تتلامس بشكل مباشر مع أي أطعمة أو أسطح





فور الرجوع إلى البيت قم بالتخلص من الأكياس واجمعها في كيس محكم الغلق ، ثم تطهير علب الكحك من الخارج قبل ملامستها .





التخلص من علب الكحك بوضعها في أكياس محكمة الغلق والقائها خارج المنزل ، ونقل الكحك إلى أطباق نظيفة .





غسل اليدين جيدا لمدة 20 ثانية قبل التلامس مع الكحك أو تناوله أو ملامسة الفم .