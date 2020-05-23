لإنهاء الجدل.. تعرف على السعرات الحرارية الصحيحة في كحك العيد

انتشر جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول السعرات الحرارية، التي يحويها كحك العيد ، حيث تضاربت الأقوال في هذا الأمر، مما جعل الناس يقعون في حيرة حول السعرات الحرارية الصحيحة لكحك العيد، وذلك حتى يحسب كل منا الكمية المناسبة له، لتجنب زيادة الوزن





وقالت مروة شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه يمكن تناول كحك العيد بأمان دون الخوف من زيادة الوزن، وذلك عن طريق حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وتوظيفها لكي نحصل عليها من الكحك، دون الإفراط في تناوله.







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وأضافت مروة شعير، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن السعرات الحرارية لكحك العيد تختلف عن البسكويت والغريبة، حيث إن لكل منهما مقادير تساهم في رفع سعراته أو الإقلال منها، وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية.







كحك العيد يحتوي على 200 سعر حراري

البسكويت من 80 إلى 100 سعر حراري

الغريبة تحتوي على 250 سعرا حراريا





وأوضحت أنه بما أن وأوضحت أنه بما أن كحك العيد يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فقد نحتاج إلى تناوله في فترة الصباح بعد تناول وجبة الإفطار حتى لا نتناول منه كميات كبيرة فيضر بصحتنا، وتجنب حدوث مشاكل التلبك المعوي.







وأشارت إلى أنه لا يجب ترك مسافات ما بين الفترات التي تتناول فيها وأشارت إلى أنه لا يجب ترك مسافات ما بين الفترات التي تتناول فيها كحك العيد ، وذلك حتى يستطيع الجسم التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، حتى يكون معدل الحرق في أعلى درجاته، بالإضافة إلى أنه يجب تناول من قطعة إلى قطعتين في اليوم من الكحك.







وأكدت أنه يجب اختيار الكحك السادة أو بالمكسرات، وتجنب تناول وأكدت أنه يجب اختيار الكحك السادة أو بالمكسرات، وتجنب تناول الكحك بالملبن والعجوة، وذلك لأنها تحتوي على سعرات حرارية أعلى، إلا أن الكحك بالمكسرات يحتوي على قيمة غذائية عالية، وفائدة أكبر.







وأفادت بأنه يجب أن تحتوي الوجبات الرئيسية على كميات كبيرة من الألياف، مثل الخضراوات الورقية، والتفاح، وهو ما يساعد على تحسين معدلات السكر في الدم، والإحساس بالشبع.



