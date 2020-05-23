متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

تحتفل الأمة الإسلامية غدا بعيد الفطر المبارك، ويعد تناول الكحك والبسكوت والرنجة من الأكلات التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناول فى اول يوم من عيد الفطر، ولكن يخشي البعض من زيادة الوزن.
لذا قدم محمد عادل باتيستا، خبير التغذية ومدرب كمال الأجسام، رجيم أول يوم العيد يجعلك تتناول كل هذه الأكلات دون زيادة فى الوزن لأنه محسوب السعرات الحرارية لكل وجبة.
وجبة الفطار = 600 سعر حرارى
2 قطعة بسكوت 200 سعر حرارى
1 قطعة كحك 200 سعر حرارى
1 قطعة بيتى فور 75 سعر حرارى
1 قطعة غريبة 50 سعر حرارى
كوب شاى باللبن 75 سعر حرارى
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وجبة الغداء =730 سعر حرارى
سمكة رنجة حوالى 400 سعر حرارى
رغيف عيش بلدى 280 سعر حرارى
بصل 50 سعر حرارى
وجبة العشاء =390 سعر حرارى
صدر فرخة مشوى 200 سعر حرارى
نصف رغيف بلدى 140 سعر حرارى
سلطة 50 سعر حرارى