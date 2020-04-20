هنتغدى إيه.. سلطة رنجة بالخضراوات والطحينة

يقبل الكثيرون على تناول الرنجة فى عيد شم النسيم، والتى تعد من الأكلات المحببة والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سلطة الرنجة.





مكونات سلطة الرنجة

رنجة

طماطم

بصل

فلفل الوان

جرجير

ليمون

خل

زيت

فلفل أسود





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طريقة تحضير سلطة رنجة

* قطعي الطماطم واخليها من قلبيها لتصبح فيليه ثم قطعي البصل شرائح رفيعة





* قطعي الفلفل الألوان شرائح واخلطي الخضروات على بعضها ثم اشوي الرنجة على نار ساخنة





* قطعي الرنجه و ضيفيها الى السلطة ثم اخلطي المكونات جيدا ثم ضيفي عصير ليمون و خل





* قدمي السلطة في طبق مفروش بأوراق الجرجير



