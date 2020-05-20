قبل العيد.. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

اقترب العيد وهل تريدين الظهور بمظهر مثالى والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التى اكتسبتينها طوال الأيام الماضية، بدءا من شهر رمضان؛ يمكنك الإعتماد على النظام الغذائى التالى لمدة 4 أيام لإنقاص الوزن، فهو يساعد على حرق أسرع للدهون وتخليص جسمك من السموم إليك خدة الرجيم يقدمها موقع هيلث ..
الإفطار ..
طبق شوربة كرنب الحارقة للدهون + شريحتان من الشيش طاووق +سلطة
سناك بين الإفطار والسحور
1 تفاحة
السحور
2 زبادى لايت +3ملاعق شوفان
بين الافطار والسحور
يمكنك تناول الجنزبيل بالليمون أو كوب من القرفة أو كوب من بذور الكتان تساعد تلك المشروبات على حرق أسرع للدهون