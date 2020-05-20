AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل العيد.. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:32 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
Advertisements
لمياء الياسين
اقترب العيد وهل تريدين الظهور بمظهر مثالى والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة التى اكتسبتينها طوال الأيام الماضية، بدءا من شهر رمضان؛ يمكنك الإعتماد على النظام الغذائى التالى لمدة 4 أيام لإنقاص الوزن، فهو يساعد على حرق أسرع للدهون وتخليص جسمك من السموم إليك خدة الرجيم يقدمها موقع هيلث ..


الإفطار ..
طبق شوربة كرنب الحارقة للدهون + شريحتان من الشيش طاووق +سلطة

سناك بين الإفطار والسحور

1 تفاحة
السحور

2 زبادى لايت +3ملاعق شوفان

بين الافطار والسحور

يمكنك تناول الجنزبيل بالليمون أو كوب من القرفة أو كوب من بذور الكتان تساعد تلك المشروبات على حرق أسرع للدهون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرع رجيم لتحويل جسمك لماكينة حرق ورفع مناعتك

أثناء العزل الذاتي.. رجيم مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

ريجيم زيادة المناعة في الحجر الصحي المنزلي .. كيف تتجنبي زيادة الوزن.. وحيل ومشروبات تحول جسمك لـ ماكينة حرق للدهون الزائدة

رجيم يحول جسمك لماكينة حرق في وقت قياسي

أثناء الحجر المنزلي.. رجيم الأعشاب لحرق أسرع للدهون

عادات صباحية تسبب زيادة الوزن.. و3 حيل مذهلة تحول جسمك لماكينة حرق دهون

ترشيحاتنا

أصل أنا غبي.. طارق علام ينشر فيديو لفنان قبل الشهرة

كورونا يهدد 100 مليون في الصين.. إغلاق مدينتين على غرار ووهان.. فيديو

خالد المحجوب: كلمة الرئيس السيسي أثلجت قلوب الليبيين

الهلال السعودي يقترب من خطف علي معلول من النادي الأهلي

أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور

في عيد ميلاد علي حميدة.. معلومات لا تعرفها عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقشير وتبييض ونضارة .. 3 ماسكات لبشرتك بـ القهوة

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا