قبل العيد.. رجيم سريع لنسف الدهون

اقترب العيد وتبحثين عن نظام رجيم سريع لنسف الدهون خاصة أن وزنك قد زاد كثيرا خلال الفترة الماضية.. إليك رجيم مثالى ل7 أيام لإنقاص وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون يقدمه موقع برايت سايد.
وتعد خطة الرجيم كالتالى :
الإفطار وعقب الأذان :
3 ملاعق أرز + طبق كوسه سوتيه + شريحتين لحم مشوى
أو
دجاجة مشوية + طبق سلاطة خضراء + طبق خضار سوتيه
أو
+ ربع فرخة مشوية + طبق شوربة خضار + طبق سلاطة خضراء
بعد ساعه..
ثمرة فاكهة ويمكن مرة واحدة أسبوعيا تناول قطعه من الحلويات
السحور ..
كوب لبن رائب + ثمرتين من الفواكه
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء