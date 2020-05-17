AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل العيد.. رجيم سريع لنسف الدهون

الأحد 17/مايو/2020 - 10:14 م
انقا الوزن
انقا الوزن
Advertisements
لمياء الياسين

اقترب العيد وتبحثين عن نظام رجيم سريع لنسف الدهون خاصة أن وزنك قد زاد كثيرا خلال الفترة الماضية.. إليك رجيم مثالى ل7 أيام  لإنقاص وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون يقدمه موقع برايت سايد.


وتعد خطة الرجيم  كالتالى :

الإفطار وعقب الأذان :

3 ملاعق أرز + طبق كوسه سوتيه + شريحتين لحم مشوى 
أو
دجاجة مشوية  + طبق سلاطة خضراء  + طبق خضار سوتيه
أو
 + ربع فرخة مشوية + طبق شوربة خضار + طبق سلاطة خضراء

بعد ساعه..

ثمرة فاكهة ويمكن مرة واحدة أسبوعيا تناول قطعه من الحلويات

السحور ..
كوب لبن رائب + ثمرتين من الفواكه
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أثناء العزل الذاتي.. رجيم مذهل يحول جسمك لماكينة حرق

ريجيم زيادة المناعة في الحجر الصحي المنزلي .. كيف تتجنبي زيادة الوزن.. وحيل ومشروبات تحول جسمك لـ ماكينة حرق للدهون الزائدة

في الحجر الصحي.. فقدان الوزن بشكل أسرع ونسف الدهون برجيم خارق

في الحجر المنزلي.. رجيم مذهل لحرق الدهون

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

فى 7 أيام.. رجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. قيمة عقد بنشرقي.. شروط رحيل فرجاني ساسي

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

لماذا ابتلع الحوت سيدنا يونس؟ وكم لبث في بطنه؟

طارق شوقي يعلن قرارات جديدة بخصوص امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا

ننشر تفاصيل كلمة رئيس الوزراء حول إجراءات الحكومة في عيد الفطر لمواجهة كورونا

ظهور أجسام غريبة في سماء البرازيل .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر