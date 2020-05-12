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مرأة

استشارة .. وزنك ثابت رغم الرجيم .. إليك الحل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:59 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
تشكو الكثير من السيدات من ثبات الوزن رغم إتباع الرجيم لفترة طويلة ، وتجهل السبب وراء ذلك هل هى تقوم بإتباع حمية غذائية خاطئة أم هناك أسباب أخرى وراء ذلك .

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وأكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد في تصريح له ل "صدى البلد"، أن إضطراب الهرمونات يؤثر بشكل كبير على إستجابة الجسم للرجيم وهى أحد أهم  الأسباب وراء ثبات الوزن .

وأضاف إستشارى أمراض النساء وجود تكيس المبيض وما يحدثه من إضطراب الدورة الشهرية قد يكون السبب.

ونصح إستشارى أمراض النساء والتوليد بضرورة قياس الهرمونات باستمرار ومراجعة طبيبك ، وذلك محاولة لإعادة توازن الهرمونات مرة أخرى لمساعدة الجسم على إنقاص الوزن .

فى الرابط التالى إليك كيفية علاج إضطراب الهرمونات والاسباب الأخرى وراء ثبات الوزن رغم الرجيم .
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