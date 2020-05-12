استشارة .. وزنك ثابت رغم الرجيم .. إليك الحل



تشكو الكثير من السيدات من ثبات الوزن رغم إتباع الرجيم لفترة طويلة ، وتجهل السبب وراء ذلك هل هى تقوم بإتباع حمية غذائية خاطئة أم هناك أسباب أخرى وراء ذلك .





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وأكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد في تصريح له ل "صدى البلد"، أن إضطراب الهرمونات يؤثر بشكل كبير على إستجابة الجسم للرجيم وهى أحد أهم الأسباب وراء ثبات الوزن .





وأضاف إستشارى أمراض النساء وجود تكيس المبيض وما يحدثه من إضطراب الدورة الشهرية قد يكون السبب.





ونصح إستشارى أمراض النساء والتوليد بضرورة قياس الهرمونات باستمرار ومراجعة طبيبك ، وذلك محاولة لإعادة توازن الهرمونات مرة أخرى لمساعدة الجسم على إنقاص الوزن .





فى الرابط التالى إليك كيفية علاج إضطراب الهرمونات والاسباب الأخرى وراء ثبات الوزن رغم الرجيم .