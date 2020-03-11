لو عندك خلل في الهرمونات.. 4 أطعمة لا تتوقفي عن تناولها

قد يؤدي عدم التوازن في الهرمونات إلى مشاكل مثل الطفح الجلدي والعظام الضعيفة ومستويات الجلوكوز المرتفعة والوزن الزائد والإرهاق والقلق والعطش الزائد والاكتئاب والعقم وتقليل الدافع الجنسي وغيرها من المشكلات الصحية التي تؤثر على أنشطتنا اليومية.



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يمكنك اتباع نظام غذائي متوازن يساعد على تنظيم الهرمونات والحفاظ على توازنها في الجسم إليك أبرز الأطعمة التى تساعد على منحك التوازن الهرمونى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى الأطعمة





1. القرنبيط





هو الخضروات الصليبية التي تعمل كعجب للجسم وتساعد على تحقيق التوازن بين الهرمونات. أنها تساعد في تحقيق التوازن بين مستويات هرمون الاستروجين بسبب كمية عالية من المغذيات النباتية فيه. أيضا ، الكالسيوم في البروكلي يساعد في تقليل أعراض ما قبل الحيض.





2. بذور الكتان







مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية. بذور الكتان هي أيضًا مصدر غني لمركب يسمى اللجنان يساعد في تقليل مستويات الأندروجين لدى الرجال الذين يعانون من سرطان البروستاتا.





3. الأفوكادو







هذه الفاكهة الغذائية هي كل ما تحتاجه لتحقيق التوازن بين الهرمونات التي تسبب الإجهاد والدورة الشهرية غير النظامية. الأفوكادو غني بالبيتا سيتوستيرول الذي يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم الإباضة والحيض لدى النساء. كما أنه يساعد على الحد من التهاب غدة البروستاتا





. 4. البطاطا الحلوة





