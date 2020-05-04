نظام ريجيم قاسي يخلصك من 21 كيلو من وزنك في رمضان.. فيديو

لمن يعانون من السمنة المفرطة ، يعد رمضان من أفضل الأوقات التى يمكن بها نجاح الرجيم فيعتبر الصيام في شهر رمضان فرصة مثالية لمن يريدون إنقاص الوزن إليك الرجيم التالى فقط لمن يعانون من السمنة .. نظام ريجيم قاسي هيساعد على فقد 21 كيلو في رمضان.





وتعد خطة الرجيم التى تم الاعلان عنها فى برنامج صباحك مصرى على قناه MBCMASR2 هى كالتالى :

الإفطار وعقب الأذان :

2 كوب ماء +3 تمرات + طبق شوربة صغير .



بعد ساعه2 كوب ماء _اتوست سن + شوربة فراخ أو عدس أو مشروم



الساعه 10 .. 2كوب ماء + ثمرة فاكهة







فى الرابط التالى إليكم خطة الرجيم وكيفية فقدان الوزن الزائد فى رمضان:





