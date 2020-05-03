ريجيم يفقدك من 8 إلى 12 كيلو خلال شهر رمضان.. فيديو

يعد رمضان من أفضل الأوقات التى يمكن بها نجاح الريجيم، فيعتبر الصيام في شهر رمضان فرصة مثالية لمن يريدون إنقاص الوزن.
إليك الريجيم التالى يساعد على تخلصك من 8 إلى 12 كيلو فى رمضان.
وتعد خطة الريجيم التى تم الإعلان عنها فى برنامج صباحك مصرى على قناة MBCMASR2 هى كالتالى:
الإفطار وعقب الأذان:
3 ثمرات تمر +كوب رايب + طبق شوربة صغير.
بعد ساعة 10 أصابع محشي + بروتين مشوى + سلطة.
الساعه 10.. فنجان قوة أو شاى أخضر + قطعة شيكولاتة داكنة.
فى الرابط التالى إليكم خطة الريجيم وكيفية فقدان الوزن الزائد فى رمضان.