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مرأة

ريجيم يفقدك من 8 إلى 12 كيلو خلال شهر رمضان.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 03:13 م
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
يعد رمضان من أفضل الأوقات التى يمكن بها نجاح الريجيم، فيعتبر الصيام في شهر رمضان فرصة مثالية لمن يريدون إنقاص الوزن.

إليك الريجيم التالى يساعد على تخلصك من 8 إلى 12 كيلو فى رمضان.

وتعد خطة الريجيم التى تم الإعلان عنها فى برنامج صباحك مصرى على قناة MBCMASR2 هى كالتالى:
الإفطار وعقب الأذان:
3 ثمرات تمر +كوب رايب + طبق شوربة صغير.
بعد ساعة 10 أصابع محشي + بروتين مشوى + سلطة.
الساعه 10.. فنجان قوة أو شاى أخضر + قطعة شيكولاتة داكنة.

فى الرابط التالى إليكم خطة الريجيم وكيفية فقدان الوزن الزائد فى رمضان.


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