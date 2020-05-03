ريجيم يفقدك من 8 إلى 12 كيلو خلال شهر رمضان.. فيديو

يعد رمضان من أفضل الأوقات التى يمكن بها نجاح الريجيم ، فيعتبر الصيام في شهر رمضان فرصة مثالية لمن يريدون إنقاص الوزن.





إليك الريجيم التالى يساعد على تخلصك من 8 إلى 12 كيلو فى رمضان.





وتعد خطة الريجيم التى تم الإعلان عنها فى برنامج صباحك مصرى على قناة MBCMASR2 هى كالتالى:

الإفطار وعقب الأذان:

3 ثمرات تمر +كوب رايب + طبق شوربة صغير.



بعد ساعة 10 أصابع محشي + بروتين مشوى + سلطة.



الساعه 10.. فنجان قوة أو شاى أخضر + قطعة شيكولاتة داكنة.







فى الرابط التالى إليكم خطة الريجيم وكيفية فقدان الوزن الزائد فى رمضان.





