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مرأة

قبل العيد .. 5 حيل سريعة لحرق الدهون

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:48 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن حيل سريعه للتخلص من وزنك الزائد وحرق الدهون قبل العيد إليك 5 حيل سريعه للتخلص من وزنك الزائد قبل العيد عن طريق إدخال الأعشاب التالية لنظامك الغذائى اليومى إليك أبرز تلك الأعشاب يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

. روزماري

هو مصدر غني بإنزيم يسمى الليباز ، المسؤول عن تحطيم جزيئات الدهون. يساعد على حرق دهون البطن بشكل أسرع لأنه يحتوي على الألياف ، مما يمنع امتصاص الدهون ويحافظ على امتلاءك لساعات أطول.

. الصبار

شائع لأنه يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية. يتم استخدامه لعلاج مشاكل الشعر والجلد وكذلك يساعد في فقدان الوزن. يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم ، وتعزز عملية التمثيل الغذائي ، وبالتالي تقلل من دهون البطن بسرعة. شرب عصير الصبار كل صباح سيعزز فقدان الوزن بسرعة.

. البقدونس

يستخدم البقدونس في الغالب للتزيين ، ولكن هل تعلم أن البقدونس  يقلل من دهون البطن أيضًا؟ يقلل البقدونس من كمية الجلوكوز في الدم ويساعد في التحكم في الشهية ، بينما يشجع على تحويل الطعام إلى طاقة بدلًا من تخزينه كدهون.

. الهندباء

من المعروف أن أوراق الهندباء تقلل من دهون البطن ، لذا يمكنك إما شربها على شكل شاي أو استخدامها في السلطات.

. الريحان

 نبات طبي مرتبط بفقدان الوزن بسبب قدرته على خفض مستويات الكورتيزول المرتفعة. إذا كانت مستويات الكورتيزول مرتفعة جدً
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