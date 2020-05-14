AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل العيد.. أسرع رجيم لحرق الدهون

الخميس 14/مايو/2020 - 06:25 ص
رجيم
رجيم
Advertisements
لمياء الياسين
هل لازلت تكتسبين المزيد من الكيلوجرامات الزائدة خلال رمضان يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى فهو يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بسرعة غير متوقعه إليك رجيم  الـ 7 أيام يقدمه موقع برايت سايد.

الإفطار ..



وتعد خطة الرجيم  كالتالى :

الإفطار وعقب الأذان :

  3 ملاعق أرز +طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون+2 شريحة لحم مشوى
أو
2سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء  + 3 ملاعق أرز
أو
مكرونة مسلوقة  + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

بعد ساعه..

ثمرة فاكهة

السحور ..
4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى 
أو
بيضة مسلوقة +ربع رغيف بلدى
أو
كوب زبادى + ملعقة عسل

يمكنك بين الإفطار والسحور تناول كوب من غلى القرفة بالجنزبيل لحرق أسرع للدهون وهضم أفضل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريجيم الـ 10 أيام .. ينقص الكثير من الوزن وينسف الكرش

فى 7 أيام.. رجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون

رجيم الـ 10 أيام الأخيرة من رمضان يحول جسمك لماكينة حرق

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خطة التعايش مع فيروس كورونا في مصر بوسائل المواصلات.. تفاصيل

وزيرة الصحة لممرضات مصابات بـ كورونا: لن ننسى ما تقمن به من تضحيات لخدمة المرضى

تركهم في العراء رغم أزمة كورونا.. فندق تركي يطرد جزائريين عالقين.. فيديو

زاهي حواس: المصريون القدماء أصيبوا بعدد من الأوبئة.. والطاعون يشبه كورونا

وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا في مصر.. نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة.. تحذير من موجة ثانية.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة

الصحة تعلن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا بالمولات والأسواق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء عشرات الآلاف من فحوصات مصابي كورونا في بريطانيا

بيت الصفاة بولاية الحمراء.. حكاية 400 عام من تراث سلطنة عمان

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها