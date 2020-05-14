قبل العيد.. أسرع رجيم لحرق الدهون

هل لازلت تكتسبين المزيد من الكيلوجرامات الزائدة خلال رمضان يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى فهو يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بسرعة غير متوقعه إليك رجيم الـ 7 أيام يقدمه موقع برايت سايد.
الإفطار ..
وتعد خطة الرجيم كالتالى :
الإفطار وعقب الأذان :
3 ملاعق أرز +طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون+2 شريحة لحم مشوى
أو
2سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز
أو
مكرونة مسلوقة + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
بعد ساعه..
ثمرة فاكهة
السحور ..
4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
أو
بيضة مسلوقة +ربع رغيف بلدى
أو
كوب زبادى + ملعقة عسل
يمكنك بين الإفطار والسحور تناول كوب من غلى القرفة بالجنزبيل لحرق أسرع للدهون وهضم أفضل