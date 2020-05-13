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مرأة

رجيم الـ 10 أيام الأخيرة من رمضان يحول جسمك لماكينة حرق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:12 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن رجيم سريع لنسف الدهون خاصة وأن وزنك قد زاد كثيرا خلال الفترة الماضية.. إليك رجيم مثالى لإنقاص وتحويل جسمك لمكينة حرق دهون إليك خطة الرجيم لمدة 10 أيام يقدمها موقع بولد سكاى الهندى أبدئى من الآن وتخلصى من وزنك الزائد


وتعد خطة الرجيم  كالتالى :

الإفطار وعقب الأذان :

طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون  + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرز
أو
سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء  + 3 ملاعق أرز
أو
طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية

بعد ساعه..

ثمرة فاكهة

السحور ..
كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء
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