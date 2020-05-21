لمرضى الكوليسترول.. الكمية الواجب تناولها من الكحك فى العيد.. فيديو

كشف الدكتور سمير نيروز، استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام لـ "صدى البلد" ، اهم الاسباب التى تؤدي إلى الأنتفاخ و عسر الهضم ، وخاصة فى شهر رمضان





وقال استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام، أن من ابرز الاسباب لانتفاخ المعدة و عسر الهضم هى العادات السيئة التى نتبعها، وان تناول الكميات بكميات كبيرة فى وجبة واحدة وشرب الماء بشكل متواصل على الطعام يؤثر على عملية الهضم بشكل سيء.









وقال سمير نيروز، بأنه من الأفضل تجنب شرب المياه أثناء تناول الطعام مه الحرص على تناول كميات صغيرة من الطعام، ومحاولة البُعد بشكل كبير عن المقليات، والأطعمة صعبة الهضم.





واضاف، بأن الأشخاص يجب عليها تناول كميات بسيطة فى رمضان مع الحرص على خفض كمية البسكوت والكحك فى العيد لأحتوائها على سعرات حرارية عالية مع دهون والسكريات.



