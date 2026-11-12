عودة تقنية الفيديو.. 6 قرارات من لجنة المسابقات باتحاد الكرة لمباريات دور الـ 16 بكأس مصر

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027، بمجموعة من الضوابط التنظيمية والفنية الخاصة بإقامة المباريات، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم مواجهات هذا الدور وفقًا للائحة ونظام وشروط المسابقات.

وتضمنت القرارات حسم آلية التعامل مع المباريات التي تنتهي بالتعادل، وتحديد مسؤوليات الأندية من الناحية التنظيمية، إلى جانب ضوابط حضور الجماهير واستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

أبرز الضوابط والقرارات التنظيمية

وجاءت القرارات التي تضمنها خطاب اتحاد الكرة على النحو التالي:

1. في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين، وإذا استمر التعادل بعد نهاية الوقت الإضافي، يتم تطبيق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز والمتأهل إلى الدور التالي.

2. يلتزم النادي المذكور أولًا في جدول المباريات بارتداء الزي الأصلي، بينما يرتدي النادي الآخر الزي الاحتياطي، على أن يكون مختلفًا تمامًا عن الزي الأصلي للفريق المنافس. كما يتحمل النادي المذكور أولًا مسؤولية توفير كرات المباراة.

3. يتحمل النادي المذكور أولًا المسؤولية الكاملة عن النواحي التنظيمية للمباراة، بما يشمل سيارات الإسعاف والحماية المدنية وصيانة الملاعب والمنظمين والضيافة، إلى جانب جميع الترتيبات اللازمة لإقامة اللقاء.

4. تقام المباريات بحضور الجماهير وفقًا للسعة التي تحددها الجهات الأمنية المختصة لكل مباراة، ويتولى النادي المذكور أولًا مسؤولية التعاقد مع الشركة الأفريقية للأمن، باستثناء المباريات التي تقام على استاد بتروسبورت، والتي تقرر إقامتها دون جمهور، مع السماح بحضور 50 فردًا من كل نادٍ، يمثلون أعضاء مجلس الإدارة والإداريين.

5. تقام جميع مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، في خطوة تعيد التقنية إلى منافسات البطولة بداية من هذا الدور.

6. تؤول إيرادات المباراة من التذاكر إلى الأندية المذكورة، باستثناء المباراة النهائية التي تؤول إيراداتها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. ويتعين على الأندية الراغبة في فتح نظام التذاكر إخطار اتحاد الكرة، ليتولى الاتحاد التعاقد مع شركة متخصصة في هذا الشأن.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم مباريات دور الـ16 من البطولة، وتحديد مسؤوليات الأندية المستضيفة، وضمان الالتزام بالجوانب الفنية والأمنية والتنظيمية قبل انطلاق المواجهات.