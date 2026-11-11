وادي دجلة يعلن سياسته في الميركاتو الشتوي بعد الخروج من كأس مصر

أعرب حازم خيرت، نائب رئيس نادي وادي دجلة والمدير الرياضي، عن حزنه عقب وداع فريقه منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس.

وقال حازم خيرت، في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن وادي دجلة سيعتمد على قطاع الناشئين واللاعبين الحاليين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن النادي لم يتعاقد مع أي لاعبين من أندية أخرى.

وأوضح نائب رئيس وادي دجلة أنه تم الانتهاء من تجديد عقود جميع لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لا تمانع رحيل أي لاعب حال تلقيه عرضًا من نادٍ آخر، إذا كانت لديه الرغبة في خوض تجربة جديدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار سياسة النادي في الاعتماد على عناصره الحالية وقطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة.