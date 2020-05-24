تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

يطلق مصطلح استرواح الصدر " انهيار الرئة" عندما يتسرب الهواء خارج الرئتين. وأحياينا يعاني البعض منه بعد الركض لمدة تصل إلى أسبوعين.





وفي وقت سابق ، ورد أن شابين توفيا في حادثين منفصلين عندما كانا يشاركان في أحداث المسار كجزء من فحصين جسديين متميزين أثناء ارتداء أقنعة لحماية أنفسهم من العدوى المعدية.





في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان ارتداء الأقنعة أثناء الركض تسبب في هذه الحوادث، يرى الخبراء من المجال الطبي وكذلك مجال اللياقة أن التمارين عالية الكثافة مثل الركض يجب أن تتم بحذر شديد أثناء ارتداء الأقنعة.





فبشكل عام، يزيد أي نشاط للقلب والأوعية الدموية من تنفس الشخص ما يؤدي إلى شخص يلهث ومن ثم يتنفس من الفم. مع تغطية القناع لفم المرء، يتقلص تدفق الهواء عبر الأنف وحتى التنفس من الفم صعب ، مما قد يؤدي إلى مشاكل للبعض.









وأوضح الدكتور رافي شيخار جها ، كبير المستشارين ورئيس قسم أمراض الرئة ، فورتيس إسكورتس فريداباد كيف يحدث ذلك. يضيف قناع تركيب ضيق مثل N95 مقاومة شهيقة تزيد من عمل التنفس. القناع غير الصمام ، يغير معادلة غاز الدم ، ويؤدي إلى ظاهرة خاصة تسمى PEEP (ضغط الزفير الإيجابي النهائي). قد يؤدي هذا PEEP إلى استرواح الصدر (الرئتين المثقبتين)، خاصة عندما يكون هناك الكثير من الضغط على الرئتين ، مثل عندما نركض ، أو نقوم بتمرين شاق".





هل ينصح بالركض أم الركض بقناع في حين اقترح الدكتور جها نظرة واحدة على قناع بصمام يحتوي على "منفذ الزفير" بحيث عندما يتنفس المرء بشدة ، مثل أثناء الجري ، تزداد مقاومة مجرى الهواء بشكل معتدل. حذر الدكتور أنيميش آريا ، استشاري أول في طب الجهاز التنفسي ، معهد سري بلاجي أكشن الطبي من الجري الشديد. "الركض أو الجري السريع هو نشاط يحتاج إلى مزيد من الأكسجين لتلبية الطلب الإضافي على طاقة الجسم ، ولا يُنصح بارتداء قناع أثناء الجري حيث قد يجد الشخص صعوبة في التقاط الأكسجين المطلوب وقد يغمى عليه. وبالتالي ، إذا احتاج المرء على الإطلاق للركض أو الجري ، يفضل الركض الثابت في المنزل بالقرب من النافذة ، في الحديقة أو الشرفة أو العشب بدون قناع. يجب تجنب الأماكن المزدحمة للركض ".





كان أنكوش كومار البالغ من العمر سبعة وعشرون عامًا ، والذي يركض لمسافة تسعة كيلومترات على الأقل يوميًا في وسط دلهي ، يعاني في البداية من مشاكل في التنفس باستخدام قناع مضاد للتلوث وقد تحول الآن إلى أقنعة جراحية (ويغيرها كل يومين) تساعده إدارة تنفسه بشكل أفضل ، خاصة في "مرحلة التصوير أو المرحلة الأخيرة من الجري" ، شاركه.





لذا ، هل الأقنعة الجراحية خيار أفضل “يجب تجنب أقنعة N95 لأنها في المقام الأول للعاملين في مجال الرعاية الصحية ، ويتم ارتداء أقنعة جراحية أخرى لإنقاذ الآخرين إذا كان لدينا أي نوع من العدوى. في الحياة اليومية ، يمكن للمرء ارتداء أقنعة قماش مزدوجة الطبقات بسيطة. قبل الخروج من المنزل ، تأكد من أنه ليس ضيقًا جدًا أو خاسرًا للغاية ويغطي المنطقة المطلوبة. أكد د. آريا أن كل الاحتياطات الأخرى مطلوبة أيضًا وأن تظل آمنًا.



