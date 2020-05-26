القواعد الـ 10 لحماية أطفالك من فيروس كورونا في ظل ارتفاع الإصابات

بدأت حالة من الرعب تنتاب الجميع وذلك نتيجة لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وفى ظل الايام الحالية لتفشى الفيروس.

وكشف موقع "بولد سكاى" الهندى الشهير عن كيفية حماية أطفالك من الفيروس التاجي ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

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علم أطفالك أن يغسلوا أيديهم بالصابون والماء.

تأكد من أن أطفالك ليسوا على مقربة من شخص مريض يسعل أو يعطس.

نظف وعقم الأسطح أو الألعاب يوميًا في منزلك.

قص أظافر طفلك لأنها تخفي بقع الفيروسات.

علم أطفالك تجنب لمس وجوههم.

تجنب السفر مع أطفالك إلى مناطق شديدة العدوى.

علم أطفالك السعال والعطس في منديل وليس في أيديهم.

تأكد من حصول أطفالك على الكثير من النوم.

تحدث إلى أطفالك عن الأخبار المتعلقة بالفيروس التاجي.

تأكد من أن أطفالك قد أخذوا لقاحاتهم.

