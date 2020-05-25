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توك شو

دينا الشربيني: أنا مرعوبة بسبب فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:35 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الفنانة دينا الشربيني، إن تصوير مسلسل لعبة النسيان تعطل لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحة أنها ملتزمة بكافة القررات الوقائية بشأن موضوع فيروس كورونا.

وأضافت "دينا الشربيني" خلال مداخلة هانفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث": أنا مرعوبة من النزول في الشارع أو التعامل مع الجمهور بشكل مباشر بسبب فيروس كورونا، ولو كان الأمر بأيدى كنت قعدت في البيت ومكنتش نزلت".

وتابعت دينا الشربيني: "الناس كانت خايفة جداـ، ومعانا دكاترة في التصوير والموضوع كان منظما، متابعة : "انا مبسوطة من الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

لعبة النسيان ينتمي لمسلسلات الغموض والتشويق وبطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

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