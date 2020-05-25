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فن

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. هل عزل عمرو دياب نفسه عن دينا الشربيني

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:36 م
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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قسم الفن
ترددت بعض الأنباء مؤخرا تؤكد أن النجم عمرو دياب قام بعزل نفسه عن زوجته الفنانة دينا الشربيني وذلك بعد اكتشاف اصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بـ كورونا وحجزها في احد مستشفيات العزل في الاسماعيلية.

ولكن مصدرا مقربا من الهضبة عمرو دياب نفى هذه الأنباء مؤكدا ان نجم الغناء لم يعزل نفسه عن زوجته، بسبب احتمال اصابتها بالعدوى من زميلتها رجاء الجداوي التي شاركتها بطولة مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020 وحقق نجاحا كبيرا.

واكد المصدر ان عمرو دياب ودينا الشربيني يتعاملان معا بشكل طبيعي ما يشير الى امكانية اجرائهما تحليلا لفيروس كورونا اطمأنا من خلاله على حالتهما الصحية وعدم اصابتهما بالعدوى.

كانت الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا، كما اعلنت ابنتها، وتم حجزها باحد المستشفيات في مدينة الاسماعيلية، ما اثار القلق على فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، خاصة انها انتهت من ايام فقط من تصوير اخر مشاهدها، وجمعتها صورة بمعظم نجوم العمل قبل أيام.

وخضع الفنانون علي قاسم وأحمد داوود وأحمد صفوت لتحليل فيروس كورونا بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بينما قرر عدد آخر من أبطال لعبة النسيان أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور أى أعراض، وإذا تواجد شيء يذهبون للتحليل.


لعبة النسيان ينتمي لمسلسلات الغموض والتشويق وبطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
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