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فن

دينا الشربيني وعمرو دياب لم يجريا تحليل فيروس كورونا حتى عصر أمس

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:28 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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آيه عاطف
أكدت مصادر لـ "صدى البلد" أن دينا الشربيني وعمرو دياب لم يجريا تحليل فيروس كورونا حتى عصر أمس، وربما أجروا التحليل في ساعات متأخرة للأطمئنان على سلامتهما.

من المتوقع أن يطمئنا الجمهور على صحتهما خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما خضع أمس الفنان علي قاسم وأحمد داوود وأحمد صفوت لتحليل فيروس كورونا بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي.

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وقرر عدد أخر من أبطال لعبة النسيان أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور أى أعراض، وإذا تواجد شئ يذهبون للتحليل.

كما طمأنت الفنانة نشوى مصطفى جمهور الفنانة رجاء الجداوي على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

كتبت عبر حسابها على "فيسبوك"منقول من صديقى هشام سليمان، الحمد لله مدام رجاء الجداوى صحتها تحسنت والحمد لله فى غرفة عادية مش عناية مركزة وبإذن الله ربنا حيعافيها وتبقى زى الفل — الحمد لله والشكر لله.
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