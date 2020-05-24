بعد إصابة رجاء الجداوي.. عمرو دياب يجري تحليل فيروس كورونا

قالت مصادر لـ"صدى البلد" أن المطرب عمرو دياب يجري تحليل كورونا بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بالفيروس.



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رجاء الجداوي أنتهت منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي يشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.





وكتبت الفنانة مى كساب عبر حسابها على تويتر :"إدعو لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامه إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا

وأعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يعرض حاليا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت رجاء الجداوي صورة مع أبطال العمل وعلقت "مبروك لكل فريق العمل ...... الف حمد وشكر لله ........فركش.