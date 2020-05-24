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فن

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. الفيروس يهدد دينا الشربيني وعمرو دياب

الأحد 24/مايو/2020 - 04:45 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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آيه عاطف
أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربه لـ"صدى البلد" أنهم أكتشفوا الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.



كانت الفنانة رجاء الجداوي أعلنت انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يعرض حاليا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وهناك إحتمالة كبيرة بإصابة الفنانة دينا الشربيني، بفيروس كورونا حيث جمعتهما العديد من المشاهد في مسلسل "لعبة النسيان"، كما إن هناك إحتمالة بإصابة عمرو دياب لتعامله مع دينا، وإصابة فريق عمل المسلسل من الممثلين و الكرو خلف الكاميرا.

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

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