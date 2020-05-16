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فن

بحبكم أوي .. رجاء الجداوي بصحبة أبطال مسلسل لعبة النسيان

السبت 16/مايو/2020 - 12:10 ص
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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محمد بدران

شاركت  الفنانة رجاء الجداوى جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت رجاء الجداوى في الصورة بصحبة النجمة دينا الشربينى ومحمد داوود، مرتدية الحجاب، وذلك من كواليس مسلسل "لعبة النسيان" الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى" وعلقت "بحبكم اوى"


وتشارك النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.


وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.


"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي


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بحبكم اوي ❤

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