على أغنية وحشتنا اللمة رجاء الجداوى تسترجع ذكرياتها مع أصدقائها

شاركت النجمة الكبيرة رجاء الجداوى بفيديو جديد لها يجمعها بأحبائها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"





وكتبت على الفيديو معلقة: "ربنا يحفظنا جميعًا يارب ويرفع عنا الوباء والبلاء ويجمعنا على خير يارب يارحيم".





وتشارك النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.





وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.





"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.