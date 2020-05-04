مبعرفش أرقص.. رجاء الجداوي تعلق على مشهد رقصها في لعبة النسيان.. فيديو

علقت الفنانة رجاء الجداوي على دورها في مسلسل " لعبة النسيان " في شخصية " ماما زوزو " قائلة " الدور مختلف كلية وانا أعشق شخصية " زوزو " من أول لحظة لانها شخصية معطاءة ودوده وأم حنونة ومرت بكثير من المشاكل بعد سقوط عمارتها التي كانت تقطن بها.

وأضافت رجاء الجداوي في مداخلة لها عبر تطبيق " زووم" في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" من داخل بلاتوه التصوير قائلة " أن الحب المتبادل بينها وبين دينا الشربيني أعطى مذاقًا خاصًا للعمل خاصة أنها تعاملت معها وكانا ابنتها وضناها.

مشيرة أن العمل ذو طابع يعتمد في حواه على " السسبينس " حيث يشعر المشاهد في نهاية كل حلقة أنه إستوعب ويفاجيء بتطورات أكبر في الحلقة التي تعقبها.

وعلقت رجاء الجداوي على مشهد الرقص مع الفنانة دينا الشربيني قائلة " عمري مارقصت في حياتي وبرغم من أن خالتي الفنانة الراحلة تحية كاريوكا إلا أنني وصمة في جبين الراقصات مشيرة أن كل أن نساء مصر او معظمهن يتقن الرقص إلا أنا.

وتابعت الفنانة رجاء الجداوي, أنها فوجئت في البداية بالرقص وقلت لنفسي ياخبر هرقص بس عملته.