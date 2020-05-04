AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبعرفش أرقص.. رجاء الجداوي تعلق على مشهد رقصها في لعبة النسيان.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:23 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements
محمد حليم قنديل

علقت الفنانة رجاء الجداوي على دورها في مسلسل " لعبة النسيان " في شخصية " ماما زوزو "  قائلة " الدور مختلف كلية وانا أعشق شخصية " زوزو " من أول لحظة لانها شخصية معطاءة ودوده وأم حنونة  ومرت  بكثير من المشاكل بعد سقوط عمارتها  التي كانت تقطن بها.

وأضافت رجاء الجداوي في مداخلة لها عبر تطبيق " زووم" في برنامج "القاهرة الان" المذاع علي قناة "الحدث" من داخل بلاتوه التصوير قائلة " أن الحب المتبادل بينها وبين دينا الشربيني أعطى مذاقًا خاصًا للعمل خاصة أنها تعاملت معها وكانا ابنتها وضناها.

  مشيرة أن العمل ذو طابع يعتمد في حواه على " السسبينس " حيث يشعر المشاهد في نهاية كل حلقة أنه إستوعب ويفاجيء بتطورات أكبر في الحلقة التي تعقبها.

وعلقت رجاء الجداوي على مشهد الرقص مع الفنانة  دينا الشربيني  قائلة "  عمري مارقصت في حياتي وبرغم من أن خالتي الفنانة الراحلة تحية كاريوكا  إلا أنني وصمة في جبين الراقصات مشيرة أن كل أن نساء مصر او معظمهن يتقن الرقص  إلا أنا.

وتابعت الفنانة رجاء الجداوي, أنها فوجئت في البداية بالرقص وقلت لنفسي ياخبر هرقص بس عملته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد صفوت ينضم إلى فريق لعبة النسيان

على خير يارب.. رجاء الجداوي تروج لمسلسها الجديد «لعبة النسيان»

رجاء الجداوى تواصل هوايتها المفضله داخل حديقة منزلها.. شاهد

هوايتي غسيل الشجر.. رجاء الجداوي في أحدث ظهور عبر انستجرام

أسرار تظهر للمرة الأولى.. دينا الشربيني تكشف جملة يرددها عمرو دياب.. وتؤكد: معرفش أوفي حقه

مصدر أمني ينفي الاعتداء على دينا الشربيني في المعادي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة المقاصة لأسباب صحية

بعد إعلان تحولها ذكرا.. شاهد صور هشام سليم مع ابنته نورا

الإفتاء تحذر من استخدام السواك أمام العامة وفي المواصلات لهذا السبب

خاص| محمد رمضان في كمين شرطة بصحبة زوجته.. شاهد

مجلس الوزراء الكويتى يصدر قرارا بشأن العمالة الوافدة المخالفة

إذن مسبق.. تعديلات جديدة على لائحة فريق الكرة بالأهلي بسبب «البرامج التليفزيونية»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ياسمين صبرى برفقة سارة الشامى

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بـ عباءة رمضان.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة