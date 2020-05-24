إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الفنانة مى كساب عبر حسابها على تويتر :"إدعو لأمي مدام رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامه إتصابت بفيروس كورونا الله يشفيها ويشفي كل مريض ويحفظنا ويحفظكم جميعًا

وكانت أعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يعرض حاليا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشرت رجاء الجداوي صورة مع أبطال العمل وعلقت "مبروك لكل فريق العمل ...... الف حمد وشكر لله ........فركش.

بحبكم أوي .. رجاء الجداوي بصحبة أبطال مسلسل لعبة النسيان

وشاركت النجمة رجاء الجداوى في مسلسل "لعبة النسيان" وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.