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توك شو

رجاء الجداوي تسخر من فيفى عبده وتهاجم حارس الأمن بمنزلها.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:17 ص
فيفي عبده ورجاء الجداوي
فيفي عبده ورجاء الجداوي
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البهي عمرو

وقعت الفنانة رجاء الجداوي، ضحية لـ مقلب الفنانة فيفي عبده خلال حلقتها، وقد انفعلت الجداوي على فرد أمن منزل فيفي عبده بسبب قيامه باستقبالها وتفتيشها وإطلاقه لبعض الألعاب النارية مما تسبب فى فزعها والصراخ".


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وقالت الفنانة رجاء الجداوي خلال حلقتها ببرنامج "خلي بالك من فيفي"، تقديم الفنانة فيفي عبده، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: " ايه اللى انت بتعمله ده..  ليرد فرد الأمن .. الحذاء بتاعتك مفخخة ولازم تخلعيه قبل ما تدخلى الفيلا".


وطالب فرد الأمن من الفنانة رجاء الجداوي بخلع الحذاء الخاص بها وارتداء حذاء آخر فرفضت.


وحاولت رجاء الجداوي العودة إلى منزلها موجهة السباب والشتائم لفرد الأمن، وبعد ذلك تدخلت الفنانة فيفي عبده وحاولت إقناع رجاء الجداوي وإدخالها لمنزلها وقالت رجاء: "الراجل ده مجنون .. ده فرد أمن ولا واحد مجنون".


وتابعت رجاء الجداوي: "أنا جسمى بيرتعش وقلبي بيدق.. انا خايفة أوي ايه الجنون ده".


ومازحت الفنانة رجاء الجداوي الفنانة فيفي عبده قائلة: "بموت في إنجليزيتك يافيفي.. ودخلت رجاء الجداوي فى حالة ضحك شديد على كلام فيفي عبده مع الخادمة واقناعها انها تتحدث الانجليزية".

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