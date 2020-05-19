اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك.. فيفي عبده تنعى الشيخ صالح كامل

وعلقت فيفى عبده، قائلة: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله الشيخ صالح كامل اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبِّر أهله وأحبابه. اسألكم الدعاء".

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وخيم الحزن على الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود بعد تلقيها خبر وفاة زوجها الشيخ صالح كامل رجل الأعمال والاقتصادى الكبير.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تنعى فيه الشيخ صالح كامل، قالت فيه: "تعرب نقابة المهن التمثيلية عن بالغ حزنها لرحيل الشيخ صالح كامل أحد أبرز وأهم الداعمين للفن والإعلام المصرى، حيث أنه صاحب باع طويلة في تأسيس القطاع الإعلامى الخاص فى مصر قبل مايقرب من عقدين من الزمان".





وأضافت النقابة: "الشيخ صالح كامل كان واحدًا من أكثر المحبين والمخلصين لمصر بشكل عام، وللفن والإعلام المصرى بشكل خاص، وأعطى لهما الكثير، تغمده الله برحمته الواسعة".



