بعد إصابة رجاء الجداوي.. فريق إخراج مسلسل لعبة النسيان يدخل العزل المنزلي

يزداد القلق بين صناع مسلسل لعبة النسيان بعد اصابة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بـ فيروس كورونا المستجد وايداعها احدى مستشفيات العزل.
وقد حرص عدد من فريق اخراج المسلسل على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وخضعوا للعزل المنزلي، ولا سيما في ظل وجود وحدتي تصوير.
وقد حرص عدد من فريق اخراج المسلسل على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية وخضعوا للعزل المنزلي، ولا سيما في ظل وجود وحدتي تصوير.
وأيضا:
كانت رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا، كما اعلنت ابنتها، وتم حجزها باحدى المستشفيات في مدينة الاسماعيلية، ما اثار القلق على فريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، خاصة انها انتهت من ايام فقط من تصوير اخر مشاهدها، وجمعتها صورة بمعظم نجوم العمل قبل أيام.
كان خضع الفنانون علي قاسم وأحمد داوود وأحمد صفوت لتحليل فيروس كورونا بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي، بينما قرر عدد أخر من أبطال لعبة النسيان أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور أى أعراض، وإذا تواجد شئ يذهبون للتحليل.
لعبة النسيان ينتمي لمسلسلات الغموض والتشويق وبطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.