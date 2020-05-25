بعد إصابة رجاء الجداوي.. فريق إخراج مسلسل لعبة النسيان يدخل العزل المنزلي

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خضع الفنانون علي قاسم وأحمد داوود وأحمد صفوت لتحليل فيروس كورونا بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي،

بينما قرر عدد أخر من أبطال لعبة النسيان أن يلتزموا بالحجر المنزلي لحين ظهور أى أعراض، وإذا تواجد شئ يذهبون للتحليل.