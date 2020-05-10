AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار

الأحد 10/مايو/2020 - 11:15 م
احمد الرافعي
احمد الرافعي
Advertisements
نبيل العدوى
بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار فى كشف ألاعيب جماعة الاخوان وأذرعها الارهابية، تصيد البعض لأحد الممثلين بالعمل ويدعى "أحمد الرافعى"، وقامت الكتائب الالكترونية المعروف مصادر تمويلها بمحاولة إلصاق تهمة التشدد له.


وفي أول رد له نشر الفنان أحمد الرافعي عبر صفحته بموقع فيس بوك تدوينة، حاول من خلالها تفسير ما حدث.



وقال: أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى و نال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان و الذي نشأ كما ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري .. و أنني لم أكن في يوم من الأيام و لن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين و أشباههم.


وأضاف الرافعي: أنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف أبجل إمامه و مشائخه و كذلك ككل مصري أقدس جيشي الوطني أفرادا و قادة و لم ألق شرفا في حياتي المهنية كشرف اشتراكي في عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسي) و هو شرف لو تعلمون عظيم.


أحمد الرافعي من مواليد 7 سبتمبر 1983 وعمل كممثل ومخرج مسرحي. 

من أبرز أعمال أحمد الرافعى الاختيار ورماد والجماعة 2 ولا تطفئ الشمس وقضاة عظماء. 

كما شارك فى فيلم أسرار عائلية ومسلسل استيفا وبرنامج خطوات الشيطان واوضة الفيران.  

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل.


ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي وبطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

لمن يهمه الأمر .. أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى و نال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان و الذي...
Posted by Ahmed Elrafey on Sunday, May 10, 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى بعد عرض الاختيار: سيظل البطل أحمد المنسي وكل شهداء مصر في قلوبنا

مريم الكعبي: مسلسل الاختيار هدية مصر لـ أمة العرب

مسلسل الاختيار الحلقة 4.. ظهور خاص للفنان محمد إمام

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

شاهد.. أول رد فعل من أحمد العوضي بعد خبر زواجه من ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي ينشر صورة جديدة من مسلسل الاختيار.. ومتابعوه: بنستناه عشانك

ترشيحاتنا

دواء حرقة المعدة لعلاج كورونا .. معلومات لا تعرفينها عن العقار

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

بيع لوحة "ر ق م 1" فى مصر بـ مليون و٩٧٠ ألف جنيه.. صور

باهر المحمدي يوجه صفعة لـ الزمالك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

المالية : إجراءات تقشفية وتجميد بنود مصروفات حكومية حالة استمرار أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو توقف تطوير السيارة الاختبارية Vision M NEXT .. صور

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

بـ فستان منقط .. منى ممدوح بإطلالة تبرز أنوثتها