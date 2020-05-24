دينا الشربيني تكتسح استفتاء إنيرجي بمسلسل لعبة النسيان

وفازت دينا الشربيني باختيار الجمهور لها بجائزة أفضل ممثلة في دراما رمضان وبتصويت بلغ مليون صوت. اكتسحت النجمة دينا الشربيني ومسلسلها لعبة النسيان استفتاء راديو إنيرجي لأفضل الأعمال الدرامية في رمضان،









كما فاز مسلسلها لعبة النسيان بلقب أفضل مسلسل، ونال تامر حبيب أفضل سيناريو عن المسلسل، بالإضافة إلى أفضل موسيقى تصويرية من نصيب الموسيقار أسامة الهندي والذي فاز بنفس الاستفتاء للعام الثاني على التوالي بعد فوزه العام الماضي بموسيقى مسلسل "زي الشمس".





وانتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.



