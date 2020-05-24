دينا الشربيني تكتسح استفتاء إنيرجي بمسلسل لعبة النسيان

اكتسحت النجمة دينا الشربيني ومسلسلها لعبة النسيان استفتاء راديو إنيرجي لأفضل الأعمال الدرامية في رمضان، وفازت دينا الشربيني باختيار الجمهور لها بجائزة أفضل ممثلة في دراما رمضان وبتصويت بلغ مليون صوت.
كما فاز مسلسلها لعبة النسيان بلقب أفضل مسلسل، ونال تامر حبيب أفضل سيناريو عن المسلسل، بالإضافة إلى أفضل موسيقى تصويرية من نصيب الموسيقار أسامة الهندي والذي فاز بنفس الاستفتاء للعام الثاني على التوالي بعد فوزه العام الماضي بموسيقى مسلسل "زي الشمس".
وانتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.
لعبة النسيان ينتمي لمسلسلات الغموض والتشويق وبطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.